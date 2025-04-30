Шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном формате в Новосибирске

В этом году колонна «Бессмертного полка» вновь пройдет по центральному проспекту Новосибирска. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Андрей Травников.

Уточняется, что сбор участников начнется в 9-00 по адресу: Октябрьская магистраль, 3. А ровно в 10-45, сразу после окончания военного парада, новосибирцы с портретами фронтовиков выдвинутся в сторону площади Ленина.

При этом онлайн-версия акции тоже состоится. Она пройдет в здании ГКЗ имени Каца и Камерном зале новосибирской филармонии. В ходе праздничных мероприятий на экранах будут транслироваться фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Напомним, что в 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный полк» проходила в Новосибирске только в онлайн-формате из соображений безопасности в связи с пандемией ковида. В 2022 году мероприятие прошло очно и в нем приняли участие более 150 тысяч человек. В 2023 и 2024 году акция снова проходила в онлайне.

Глава областного правительства напомнил, что в День Победы, 9 мая в регионе пройдут разнообразные мероприятия, включая акции, уроки мужества и торжественные митинги. Помимо этого, в эту памятную дату стартуют конкурсы военной песни, выставки и встречи с ветеранами войны и труда. Во всех уголках области пройдут памятные акции, чествования ветеранов, концерты у их домов, акции «Открытка ветерану», «Дорога к Обелиску» и другие тематические мероприятия.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском метро запустили тематический поезд. В экспозиции четыре вагона, все они посвящены деятельности новосибирских органов безопасности, прокуратуры, МЧС и МВД в годы Великой Отечественной войны.