Щенка-зайца, найденного в Плющихинском жилмассиве, оставили в новой семье

Щенок, найденный в Плющихинском жилмассиве, остался в семье кондуктора, которая забрала его из автобуса №98. Об этом она рассказала в беседе с журналистом Infopro54.

– Первоначальный хозяин так и не нашелся, – говорит Марина.

Теперь малыш живет в заботливой семье и уже адаптировался.

– Мой муж давно просил собаку. И вот счастливый случай позволил нам завести питомца. Мы уже все купили для него. Сейчас он защищает нас и откликается на свое новое имя Джек, – рассказала кондуктор.

Семья уже гуляла с Джеком на улице. Теперь он никуда не убегает и всем доволен. Новые родители малыша уже не ждут звонков по объявлению о находке от старых хозяев.

– Он из 6 микрорайона, поэтому надежды нет, – подчеркнула Марина.

Как пес попал в жилмассив остается загадкой. Возможно, что щенок самостоятельно катался на общественном транспорте или его целенаправленно подкинули в другой район.

Напомним, что утром, 21 сентября, в Плющихинском жилмассиве один из жителей обнаружил щенка. Через некоторое время потеряшку уже заметили в автобусе №98, где он катался без билета. Малыш был растерян и громко скулил, но к концу дня его жизнь изменилась.

Ранее редакция сообщала о том, что в Плющихинском жилмассиве нашли щенка-зайца.