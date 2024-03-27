В число финалистов премии «Парки России» вошел в Новосибирский зоопарк

Новосибирский зоопарк отмечен в специальной номинации «Зоопарк года» в премии «Парки России».

Отмечается, что на победу претендуют еще пять зоопарков из городов Пенза, Ярославль, Ростов-на-Дону, Ижевск и Екатеринбург.

Победителя выберут жюри по нескольким критериям.

На участие в премии было подано 557 заявок по 24 номинациям. Вручение премии пройдет в Москве 3 апреля этого года.

Ранее редакция сообщала о том, что пенсионеры смогут бесплатно посмотреть животных в зоопарке Новосибирска.