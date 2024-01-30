Виниловый ажиотаж: меломаны скупают грампластинки и проигрыватели в Новосибирске

Продажи виниловых пластинок и проигрывателей выросли в Новосибирске. Маркетплейсы отметили увеличение спроса на LP-продукцию в 2023-м почти в 2 раза в сравнении с предыдущими годами.

Как выяснил BFM-Новосибирск, в сибирской столице виниловые пластинки продают в 9 магазинах. На сайтах бесплатных объявлений более 2000 предложений к покупке LP от фирмы грампластинок «Мелодия». все они были выпущены еще во времена Советского союза.

— Виниловый ренессанс начался в 2010-2012 годах и уже более 10 лет спрос на грампластинки и проигрыватели растет. Тренд актуален не только для сибиряков, но и для всего мира, – рассказал журналистами директор одного из магазинов Олег Шакуро.

По словам собеседника, покупатели делятся на три категории: молодёжь, те, кому за 30 и те, кто вырос на виниле. Спрос на LP говорит о хорошем вкусе «охотников до винила».

Большая часть продукции завезена из Китая и Европы. При этом участники рынка отмечают, что санкции практически не повлияли на ассортимент, а рост цен из-за скачущих доллара и евро настоящих эстетов не останавливает.

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