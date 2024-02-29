Новосибирские разработчики зарабатывают больше, чем в столице

В 2023 году фрилансеры Новосибирска получили один из самых высоких доходов на аутсорсе в стране. Доход разработчиков составлял в среднем 300 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, на тех же позициях в Москве проектные исполнители в среднем зарабатывали 234 тысячи рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 280 тысяч, отметили аналитики сервиса для безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff.

Также в Новосибирске в 2023 году были востребованы аналитики, они зарабатывали около 51 тыс рублей в месяц, консультанты — их среднемесячный доход составил 42,5 тыс рублей и ПК-операторы, средний доход которых составил 55 тыс рублей в месяц.

Меньше всего в регионе доход у менеджеров на фрилансе — около 20 тыс рублей в месяц. Для сравнения, в Питере менеджеры на фрилансе зарабатывают в среднем 77 тыс рублей в месяц, в то время как их коллеги из Москвы — 67 тыс рублей в месяц.

— Проектная занятость позволяет значительно увеличить уровень дохода – проектный исполнитель не привязан к конкретной компании и может работать над проектами сразу для нескольких заказчиков, — отметили в пресс-службе Solar Staff.

В целом по России в 2023 году количество самозанятых увеличилось с 6,6 млн до 9,3 млн человек. В Новосибирской области к концу года количество самозанятых выросло до 170 тысяч человек.

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