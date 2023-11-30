«Я не могу, мне холодно»: волонтеры рассказали, как спасали изрезанную школьницу в лесу под Новосибирском

Спустя несколько месяцев волонтеры решились поделиться подробностями чудовищного происшествия, которое случилось 1 октября в лесополосе под Новосибирском.

― О таких поисках сложно писать и говорить. Пытаешься сложить слова в стройный отчёт, а в голове – голос тринадцатилетней девочки, которая замерзает в лесу и истекает кровью. Ты слышишь, как она плачет, когда у неё не получается передать свои координаты, как говорит, что больше не выдержит, ― написали в социальных сетях «Лизы Алерт».

Напомним, трагедия едва не случилась в дачном поселке Кудряшовском в середине осени. Одноклассница позвала на прогулку в лес свою подругу, а там набросилась на нее с канцелярским ножом. Девочка получила множественные ранения, но она вела себя очень храбро и грамотно. Пострадавшая сама позвонила спасателям, а потом почти полтора часа координировала по телефону свои поиски.

Заряд телефона ― 33 процента

Тревожный сигнал в поисковый отряд поступил 1 октября в 16:30. Врач скорой помощи дает заявку на поиск 13-летней школьницы, которую ножом порезала подруга. Девочка сообщила, что убежала от нападавшей в глубину леса и не может из него выйти.

Через пять минут волонтер с позывным «Фил» уже пытается сам выйти на связь с ребенком, но абонент недоступен. Все понимают, что счет идет уже не на часы, а на минуты, девочка в опасности.

В 16:54 телефон появляется в сети, но абонент занят, а потом уже не берет трубку. В это время школьница разговаривала с отцом и пыталась рассказать ему о случившемся.

― В 17:10 девочка берёт трубку. Заряд телефона – 33%. Говорит она с трудом, голос дрожит, речь заторможенная. Она в лесу уже несколько часов, потеряла много крови, не может идти. Ей тяжело отвечать на самые простые вопросы. Фил просит пострадавшую собрать все свои силы и передать координаты, объясняет как это сделать. У неё шок, начинается переохлаждение. Девочка плачет в трубку: «Я всё уже, не могу, кровь мешает…». Волонтер старается сохранять спокойствие и не паниковать, повторяет инструкции. Все понимают, что как только будет определено местоположение абонента, то спасатели быстро справятся с задачей. Параллельно на поиск выдвигаются волонтеры, ― рассказывают в отряде.

Раненая ученица все-таки смогла включить геолокацию.

«Будь там, мы идем!»

Точность местонахождения школьницы получилось установить практически идеально.

Первым пострадавшую нашел местный участковый. Она лежала недалеко от дороги, буквально 200 метров не дошла до нее.

В 18:04. на место прибыли спасатели, они оказали девочке первую помощь и вызвали скорую.

В 18:17 спасенная уже ехала в больницу.

Виновница под домашним арестом

Благодаря профессиональной работе медиков Марианну* удалось вернуть к жизни. Она потеряла много крови, несколько дней провела в реанимации.

Ее однокласснику задержали следователи, возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». При обыске в доме подозреваемой нашли тот самый канцелярский нож. По решению суда агрессивную девочку поместили на месяц в медицинское спецучреждение для прохождения психиатрической экспертизы. На следующем заседании подозреваемую отправили под домашний арест.

Результаты экспертизы еще не готовы, но по показаниям пострадавшей не сложно догадаться, что в момент нападения ученица была не в себе.

Причиной такого жестокого поступка стала обычная зависть и ревность. Одноклассники рассказали, как себя вела в школе Вероника*.

― Она завидовала Марианне, считала ее красивее себя. И вот эта конкуренция не давала ей покоя. Ведь все девочки в этом возрасте хотят нравится мальчишкам. Страшно представить, как из-за такого можно решиться убить человека, ― недоумевают ученики.

Но не смотря на агрессию Вероника старалась создавать вид хорошей девочки. Она занималась спортом, участвовала в патриотическом активе.

Дальнейшую судьбу школьницы решит суд, расследование уголовного дела продолжается.

Марианна постепенно приходит в себя после того ужасного вечера. Но она пока не готова сесть за парту, поэтому перевелась на домашнее обучение. Ей еще предстоит долгая реабилитация и моральное восстановление.

*Имена изменены.