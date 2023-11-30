«Я не могу, мне холодно»: волонтеры рассказали, как спасали изрезанную школьницу в лесу под Новосибирском

Спустя несколько месяцев волонтеры решились поделиться подробностями чудовищного происшествия, которое случилось 1 октября в лесополосе под Новосибирском.
― О таких поисках сложно писать и говорить. Пытаешься сложить слова в стройный отчёт, а в голове – голос тринадцатилетней девочки, которая замерзает в лесу и истекает кровью. Ты слышишь, как она плачет, когда у неё не получается передать свои координаты, как говорит, что больше не выдержит, ― написали в социальных сетях «Лизы Алерт».
Напомним, трагедия едва не случилась в дачном поселке Кудряшовском в середине осени. Одноклассница позвала на прогулку в лес свою подругу, а там набросилась на нее с канцелярским ножом. Девочка получила множественные ранения, но она вела себя очень храбро и грамотно. Пострадавшая сама позвонила спасателям, а потом почти полтора часа координировала по телефону свои поиски.
Тревожный сигнал в поисковый отряд поступил 1 октября в 16:30. Врач скорой помощи дает заявку на поиск 13-летней школьницы, которую ножом порезала подруга. Девочка сообщила, что убежала от нападавшей в глубину леса и не может из него выйти.
Через пять минут волонтер с позывным «Фил» уже пытается сам выйти на связь с ребенком, но абонент недоступен. Все понимают, что счет идет уже не на часы, а на минуты, девочка в опасности.
В 16:54 телефон появляется в сети, но абонент занят, а потом уже не берет трубку. В это время школьница разговаривала с отцом и пыталась рассказать ему о случившемся.
― В 17:10 девочка берёт трубку. Заряд телефона – 33%. Говорит она с трудом, голос дрожит, речь заторможенная. Она в лесу уже несколько часов, потеряла много крови, не может идти. Ей тяжело отвечать на самые простые вопросы. Фил просит пострадавшую собрать все свои силы и передать координаты, объясняет как это сделать. У неё шок, начинается переохлаждение. Девочка плачет в трубку: «Я всё уже, не могу, кровь мешает…». Волонтер старается сохранять спокойствие и не паниковать, повторяет инструкции. Все понимают, что как только будет определено местоположение абонента, то спасатели быстро справятся с задачей. Параллельно на поиск выдвигаются волонтеры, ― рассказывают в отряде.
Раненая ученица все-таки смогла включить геолокацию.
Точность местонахождения школьницы получилось установить практически идеально.
Первым пострадавшую нашел местный участковый. Она лежала недалеко от дороги, буквально 200 метров не дошла до нее.
В 18:04. на место прибыли спасатели, они оказали девочке первую помощь и вызвали скорую.
В 18:17 спасенная уже ехала в больницу.
Виновница под домашним арестом
Благодаря профессиональной работе медиков Марианну* удалось вернуть к жизни. Она потеряла много крови, несколько дней провела в реанимации.
Ее однокласснику задержали следователи, возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». При обыске в доме подозреваемой нашли тот самый канцелярский нож. По решению суда агрессивную девочку поместили на месяц в медицинское спецучреждение для прохождения психиатрической экспертизы. На следующем заседании подозреваемую отправили под домашний арест.
Результаты экспертизы еще не готовы, но по показаниям пострадавшей не сложно догадаться, что в момент нападения ученица была не в себе.
Причиной такого жестокого поступка стала обычная зависть и ревность. Одноклассники рассказали, как себя вела в школе Вероника*.
― Она завидовала Марианне, считала ее красивее себя. И вот эта конкуренция не давала ей покоя. Ведь все девочки в этом возрасте хотят нравится мальчишкам. Страшно представить, как из-за такого можно решиться убить человека, ― недоумевают ученики.
Но не смотря на агрессию Вероника старалась создавать вид хорошей девочки. Она занималась спортом, участвовала в патриотическом активе.
Дальнейшую судьбу школьницы решит суд, расследование уголовного дела продолжается.
Марианна постепенно приходит в себя после того ужасного вечера. Но она пока не готова сесть за парту, поэтому перевелась на домашнее обучение. Ей еще предстоит долгая реабилитация и моральное восстановление.
*Имена изменены.
Фото: из личного архива героев.
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