Школьник получил ожоги из-за зарядки телефона ночью в Новосибирске

Девятилетний школьник получил ожоги 1 и 2 степени от загоревшегося зарядного устройства. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

― Школьник пострадал от оставленного на зарядке мобильного телефона. Гаджет находился рядом с кроватью, ночью зарядка воспламенилась, огонь перекинулся на матрас, из-за чего ребенок получил ожоги туловища и кисти, ― говорится в сообщении.

МЧС напоминает о том, что нужно:

использовать только сертифицированные зарядные устройства;

не оставлять без присмотра телефоны, электросамокаты, роботы-пылесосы и другие устройства на зарядке;

не заряжать технику в ночное время;

не класть телефон под подушку или рядом с кроватью;

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