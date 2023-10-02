Школьник получил ожоги из-за зарядки телефона ночью в Новосибирске

Девятилетний школьник получил ожоги 1 и 2 степени от загоревшегося зарядного устройства. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.
― Школьник пострадал от оставленного на зарядке мобильного телефона. Гаджет находился рядом с кроватью, ночью зарядка воспламенилась, огонь перекинулся на матрас, из-за чего ребенок получил ожоги туловища и кисти, ― говорится в сообщении.
МЧС напоминает о том, что нужно:
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Фото со страницы МЧС по Новосибирской области в Телеграм
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