Декан ВШЭ Виноградов: Выход на заслуженный отдых не происходит автоматически

По словам декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова, оформление статуса пенсионера — это обязанность самого работника, и документы должны быть поданы строго в установленные сроки, передает агентство «Прайм».

Эксперт подчеркнул, что выход на заслуженный отдых не происходит автоматически, при этом работодатель и Социальный фонд оформлением соответствующих документов не занимаются.

— Заявление необходимо лично подать в отделение Соцфонда не ранее, чем за месяц до достижения официального пенсионного возраста. Это можно сделать как лично в отделении Соцфонда, так и через сайт Соцфонда, отправив документы по почте, а также прийти лично в МФЦ или воспользоваться онлайн-порталом Госуслуг, позвонить или обратиться через работодателя, — пояснил юрист.

В случае, когда гражданин обратился с заявлением позже наступления пенсионного возраста и виноват в этом только он сам, то выплата пенсии начнется с момента регистрации заявления. Если же задержка случилась по вине Социального фонда, то деньги должны быть выплачены полностью и без ограничений по срокам.

Ранее редакция сообщала, что пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5%.