Школьник за рулем иномарки пострадал в ночном ДТП в Новосибирске

В Новосибирске 14-летний школьник за рулем автомобиля Hyundai Solaris попал в ДТП. Авария произошла в Ленинском районе 25 марта в 3:50.
По информации городского ГИБДД, иномарка двигалась по площади Энергетиков в сторону Димитровского моста. Напротив дома № 6 по улице Станционной водитель не справился с управлением и на полном ходу врезался в бетонные блоки, после чего машина перевернулась.
Подоспевшие к месту происшествия полицейские обнаружили на водительском сидении подростка.
— С полученными травмами 14-летний водитель был доставлено в медучреждение, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.
Госавтоинспекцией вынесено определение о возбуждении административного дела и проведении расследования.
Ранее редакция сообщала о том, что в массовом ДТП в Новосибирске пострадали 4 человека, один из которых ребенок.
Источник фото: Госавтоинспекция Новосибирска.
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