Школьник за рулем иномарки пострадал в ночном ДТП в Новосибирске

В Новосибирске 14-летний школьник за рулем автомобиля Hyundai Solaris попал в ДТП. Авария произошла в Ленинском районе 25 марта в 3:50.

По информации городского ГИБДД, иномарка двигалась по площади Энергетиков в сторону Димитровского моста. Напротив дома № 6 по улице Станционной водитель не справился с управлением и на полном ходу врезался в бетонные блоки, после чего машина перевернулась.

Подоспевшие к месту происшествия полицейские обнаружили на водительском сидении подростка.

— С полученными травмами 14-летний водитель был доставлено в медучреждение, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.

Госавтоинспекцией вынесено определение о возбуждении административного дела и проведении расследования.

Ранее редакция сообщала о том, что в массовом ДТП в Новосибирске пострадали 4 человека, один из которых ребенок.