«Вектор-Бест» построит производственный комплекс в Новосибирске

Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска выдало новое разрешение на строительство производственного корпуса АО «Вектор-Бест». Информация об этом размещена на сайте мэрии.

Согласно документу от 20 марта, производственный корпус будет расположен в границах земельного участка по ул. Пасечная в Советском районе. Площадь объекта — более 20 тысяч кв. метров (площадь застройки —5773,2 кв. метров). Площадь земельного участка, отведенного под строительство составляет 16 085 кв. метров, что почти на 2 тысячи кв. метров больше, чем в разрешении от 25 сентября 2023 года (составляла 14268 кв. метров).

Здание будет иметь пять этажей. Высота здания — 24,15 метров.

Разрешение на строительство производственного корпуса действует до 22 марта 2027 года.

Напомним, в сентябре 2020 года АО «Вектор-Бест» выходило на инвестсовет Новосибирской области с проектом по расширению производства медицинских изделий для in vitro-диагностики. В состав комплекса, который разработал инвестор, вошли производственный (6 тысяч кв. м) и складской (1 тысяча кв. м) корпуса. Объем инвестиций в проект на тот момент составляла 600 млн рублей (без учета НДС), включая проектно-строительные и монтажные работы, а также оборудование.

Компания планировала реализовывать проект за счет собственных средств. Срок инвестиционной фазы строительства — 5 лет. Общая выручка по проекту — 3,7 млрд рублей, чистая прибыль — более 800 млн. Комплекс должен обеспечить не менее 100 рабочих мест.

В ноябре 2020 проект «Вектор-Бест» получил одобрение на заседании комиссии по МИП. В 2021 году Росимущество предоставило компании земельный участок. Проект по расширению производства компания разработала еще около 10 лет назад. Принципиальным было его месторасположение — на соседнем участке, чтобы вписать новую площадку в существующий производственный процесс.

Компания «Вектор-Бест» существует на рынке как АО с 1992 года, год основания как цеха при ФБУН ГНЦ Вб «Вектор» — 1989-й. Один из крупнейших в России производителей наборов реагентов для диагностики заболеваний человека методами ИФА, ПЦР и клинической биохимии. Сейчас в компании работают около 900 человек, созданы более 20 научно-исследовательских лабораторий. Производство наборов располагается на площади 20 тысяч кв. м. До пандемии в среднем «Вектор-Бест» производил более 130 тысяч наборов продукции в месяц. В июне 2020 года — 220 тысяч наборов.

По данным Seldon.basis, уставной капитал компании составляет 250 тысяч рублей. Основной вид деятельности — Производство материалов, применяемых в медицинских целях. По итогам 2023 года, выручка составила 7,19 млрд рублей (в 2022-м — 7,42 млрд), чистая прибыль — 1,5 млрд. рублей (в 2022 году —1,65 млрд рублей).Отмечается, что чистая прибыль упала за последний год отчетности из-за увеличения расходов на содержание администрации.

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