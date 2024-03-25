Четыре человека пострадали в массовой аварии в Новосибирске

В массовом ДТП в Новосибирске пострадала семья из 4 человек, в том числе ребенок. Авария произошла в Центральном районе города 24 марта в 18:40.

По информации ГИБДД, 28-летний мужчина за рулем автомобиля Mitsubishi Pajero Sport ехал по улице Ипподромской. Возле дома № 4/1 по Серебренниковской он врезался в Haval, стоявший в попутном направлении. От удара иномарку отбросило на другой автомобиль.

— В результате аварии 32-летняя женщина-водитель Haval и ее пассажиры: 28-летний мужчина, 46-летняя женщина и 8-летний мальчик. Все они доставлены в больницу, — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Ранее редакция сообщала о том, что один человек погиб, другой был травмирован в аварии на трассе К-19Р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» в Тогучинском районе Новосибирской области.