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К реализации программы управления Новосибирском готовы подключиться и бизнес, и эксперты

  • 25/03/2024, 18:03

К реализации программы управления Новосибирском готовы подключиться и бизнес, и эксперты
Предприниматели и эксперты-политики изнутри понимают основные проблемы, актуальные для города, могут оценить последствия различных решений и предложить свои варианты.

После инаугурации мэра…

Стратегию развития Новосибирска обсудили участники Общественного объединения VIP-club на очередной Клубной встрече. Это уже второе мероприятие, где рассматриваются векторы возможных изменений в самых разных аспектах жизнедеятельности города.

К реализации программы управления Новосибирском готовы подключиться и бизнес, и эксперты

— Мы понимаем, что в том числе и от нас зависит будущее нашего города. На нас, как участников экономики, промышленности Новосибирска, сейчас лежит большая ответственность за развитие города. Сейчас мы переживаем тот этап, когда есть возможность добиться больших изменений, с заделом на стратегическую перспективу, — отметил президент VIP-club Алексей Потапов. — Первая экспертная сессия вызвала большой ажиотаж, так как мы действительно смогли объединить наш опыт работы, наши знания. Думаю, что достаточно просто взять этот опыт и перенести на огромный город — и все у нас получится.

К реализации программы управления Новосибирском готовы подключиться и бизнес, и эксперты

Бизнесмены, депутаты и общественные деятели назвали первоочередные задачи для будущего мэра Новосибирска

Виктор Толоконский, политик и общественный деятель, эксперт в сфере государственного и муниципального управления, имеющий огромный опыт управления регионом в качестве мэра, губернатора и полпреда президента в СФО, на прошлой экспертной сессии представил фактически программу по модернизации управления городом, определил реперные точки этого процесса. На февральском заседании VIP-club эксперт, отметил, что после этого общался с большим количеством настоящих патриотов Новосибирска и получил от них много предложений по обновлению города.

— Лично я очень удовлетворен активным, заинтересованным разговором, который у нас складывается на тему «Как жить в Новосибирске». В таких обсуждениях очень легко эмоциями перекрыть рациональность, но во всех поступивших ко мне предложениях практически нет акцентированной критики личности. Есть обсуждение системных проблем, анализ причинно-следственных связей. Я очень благодарен всем за понимание сложившейся в городе ситуации. Более того, скажу как человек, в общем-то, профессионально понимающий проблемы развития городов: очень многие предложения участников первой сессии должны стать основой обновленных правил управления Новосибирском, — подчеркнул эксперт.

К реализации программы управления Новосибирском готовы подключиться и бизнес, и эксперты

Виктор Толоконский отметил, что после инаугурации нового мэра, когда он начнет работать, всем заинтересованным новосибирцам необходимо стараться включиться в этот процесс, стать его ответственными участниками, серьезной социальной и общественной поддержкой мэра.

— Пока этого не случилось, и на наши предложения официально обращают недостаточно внимания, но я думаю, что мы к этому придем. Это неизбежно, так как Новосибирск обладает уникальным потенциалом развития. Мы — необычный город, и должны делать ставку не на объем инвестиций, а на их качество. Мы должны думать не о статистических показателях экономического роста, а о развитии человеческого капитала: повышении уровня образованности, культуры, здоровья населения — это наша энергия роста и развития, наше стремление вперед, — уверен Толоконский.

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Участники VIP-club поинтересовались, хочет ли Виктор Толоконский вновь попробовать себя в управлении городом на основе шагов, изложенных им в программе.

— Вы знаете, я не первый раз за последние недели слышу этот вопрос. Конечно, я, наверное, должен сказать «нет», так как что-то уже пройдено, что-то прожито, и есть народная мудрость о том, что в одну воду дважды не входят. Кроме того, сейчас государство сформировало такую систему, что личность мэра уже не так принципиальна, как раньше, мэрство становится командной работой, — рассуждает Виктор Толоконский. — Сегодня управлять городом будет целый ряд субъектов: и мэр, и правительство области, и губернатор. Кроме того, принципиально меняется роль городского Совета депутатов, которые сегодня избирают мэра, а завтра будут спрашивать с него результаты работы. Так что лично я мэром не хочу быть, но готов ему помогать. Одной из целей нашей первой сессии было формирование стратегии, программы работы будущего мэра. Я готов ее передать новому градоначальнику, развить, доработать и раскрыть. Я действительно хочу, чтобы наш город был лучшим, чтобы мои внуки никогда не сказали мне: «Дед, а что тут делать, в этом Новосибирске?».

К реализации программы управления Новосибирском готовы подключиться и бизнес, и эксперты

Новосибирский девелопер, учредитель группы компаний TS Group Александр Бойко отметил, что для реализации действительно кардинальных изменений в экономике и жизни города необходимо, чтобы управление Новосибирском взяли на себя так называемые достиженцы.

К реализации программы управления Новосибирском готовы подключиться и бизнес, и эксперты

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— Моя практика работы в бизнесе, анализ развития городов и регионов России показывают, что чем больше в органах власти субъектов федерации, муниципальных образований, в компаниях достиженцев, тем быстрее этот субъект или компания развивается. Когда я столкнулся с этим в первый раз, то был поражен: в тот момент в нашей компании большинство руководителей были достиженцами — и именно это дало нам возможность выйти на лидерские позиции, — говорит Бойко. — Именно по этому принципу я реализую все свои проекты, как бизнесовые, так и социальные, в том числе создание уникальной частной школы в Новосибирске.

К реализации программы управления Новосибирском готовы подключиться и бизнес, и эксперты

Алексей Потапов заявил, что, по его оценке, сегодня в VIP-club входят практически 100% достиженцев, что позволяет определять реальные болевые точки города и варианты их решения.

Новые участники VIP-club

Практически на каждом мероприятии, организуемом Объединением VIP-club, в его состав входят новые участники.

— Это супер, ультрадостойные люди, у которых мощный нравственный стержень, которые очень много делают и сделали для города, которые никуда не уехали, а остались в Новосибирске и развивают его, — подчеркнул Алексей Потапов.

Прием в VIP-club происходит в форме презентации или блиц-интервью, в результате которого раскрывается не только потенциал руководителя в бизнесе, проявляется опыт, но и человеческие качества. Это позволяет больше узнать о новой персоне Клуба, проявить эрудицию, задать интересующие вопросы и тут же получить блиц-ответ.

К реализации программы управления Новосибирском готовы подключиться и бизнес, и эксперты

Кандидат физико-математических наук, инвестор с 35-летним стажем, создатель группы компаний «Фактор» Игорь Кузнецов рассказал, что больше всего гордится своими детьми и теми проектами, которые реализовал.

— Это населенные пункты, куда мы провели газ, а также маршруты, которые запускали. Но самым главным результатом я считаю тот факт, что многие проекты, из которых я ушел, продолжают работать: это значит, что все было настроено правильно, — отметил Кузнецов.

Основатель и генеральный директор корпорации «Грумант» Анатолий Хазов всю жизнь посвятил развитию технических систем безопасности и сегодня его компания является эталоном на российском рынке. Кроме того, он много путешествует и неоднократно принимал участие в экспедициях «Русского географического общества».

К реализации программы управления Новосибирском готовы подключиться и бизнес, и эксперты

— Наша компания работает на рынке с 1997 года. За это время с уровня энтузиастов мы выросли до известного по всей стране игрока рынка. Мы постоянно расширяем сектор своей деятельности. К примеру, в наши компетенции сегодня входит проектирование не только систем безопасности, но и инженерных систем, общестроительные работы, — пояснил Анатолий Хазов. — Больше всего я сегодня горжусь нашим коллективом. У нас практически нулевая текучка кадров, при том, что работают более 100 сотрудников. Считаю это большим достижением.

К реализации программы управления Новосибирском готовы подключиться и бизнес, и эксперты

Советник корпорации «Грумант», ранее имеющий большой опыт работы руководителем в банковской сфере, Иван Немирович, в своем выступлении заметил, что в решении многих вопросов ему помогает любовь к классической музыке, особенно произведения Вивальди и восхищение балетом. Это вдохновляет и дарит хорошее настроение.

К реализации программы управления Новосибирском готовы подключиться и бизнес, и эксперты

В завершении февральской встречи VIP-club женщины Клуба подготовили эмоциональное поздравление для мужчин с Днем защитника Отечества. Среди участников Клуба есть те, кто принимал участие в специальной военной операции, и всегда находятся те, кто неоднократно оказывал поддержку участникам СВО, помогая в доставке на передовую необходимых вещей, оборудования и снаряжения.

К реализации программы управления Новосибирском готовы подключиться и бизнес, и эксперты

Следующая экспертная сессия в составе Клуба промышленников Объединения VIP-club запланирована с научным сообществом СО РАН по развитию Академгородка и «СмартСити-Новосибирск».
Редакция будет следить за дальнейшими событиями.

Фото: VIP Club, автор: Николай Мелонов

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : сообщество предпринимателей выборы мэра VIP-club


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