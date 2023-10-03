Школьника из Бердска спасали две бригады скорой помощи

Трагедию у лицея в Бердске прокомментировали в местной городской больнице. Некоторые очевидцы утверждали, что мальчику не могли оказать квалицированную медицинскую помощь, так как в населенном пункте отсутствует спецавтомбиль.

― Вызов с экстренным поводом «ребенок без сознания» поступил в отделение скорой медицинской помощи Бердской ЦГБ 3 октября в 08:19. Линейная бригада прибыла на место в 08:30. Автомобиль скорой медицинской помощи класса «В» по стандарту оснащен всем необходимым для оказания реанимационной помощи: адреналином, атропином, дефибриллятором. Были немедленно начаты реанимационные мероприятия и дополнительно вызвана врачебная бригада. Реанимобиль с врачебной бригадой прибыл на место вызова в 08:40. Реанимационные мероприятия были продолжены, но оказались безуспешными, ― прокомментировали в Бердской центральной городской больнице.

Напомним, утром, 3 октября, пятиклассник шел в школу и упал в нескольких метрах от крыльца. Ребенок, по словам очевидцев, поскользнулся и сильно ударился головой. Рядом с мальчиком находился его брат, который сразу же позвонил отцу и позвал на помощь учителей.