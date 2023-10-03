У самолета ИЛ-76 загорелась стойка шасси в Новосибирске

У самолета Ил-76, который должен был лететь по курсу «Новосибирск-Ростов-на-Дону» в «Толмачево» загорелась стойка шасси. Об этом сообщает «Авиаинциндент» в Телеграм-канале.

– В процессе руления по рулевые дорожки на предварительном старте произошло возгорание пневматика на левой основной стойке шасси. Возгорание потушено. Пассажиры воздушного судна эвакуированы, – говорится в сообщении.

Отмечается, что событие не оказало влияния на работу аэродрома.

Известно, что данное воздушное судно является военно-транспортным самолетом войск Росгвардии.

Напомним, что самолет Аэробус A320, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи — Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области. Посадка прошла благополучно. На борту находился 167 человек, пострадавших нет.

Ранее редакция сообщала о том, что пилотов будут учить правильно рассчитывать топливо после посадки самолета в поле Новосибирска.