В преддверии праздника Великой Победы конкурс «Сибирь.ПРО» представляет номинацию полпреда Президента России в СФО «ПРО Родину»

Он является символом беспримерного героизма и отваги нашего народа, который защитил мир и покой на родной земле.

Каждая российская семья помнит и чтит подвиги доблестного поколения Победителей, отстоявшего светлое будущее своих детей и внуков. Мы славим ветеранов, которые с оружием в руках защищали Родину и вернулись с Победой, отдаем дань уважения тем, кто самоотверженно трудился в тылу, а затем восстанавливал разрушенные территории, укреплял экономическую и военную мощь российского государства.

«Любовь к Отечеству, желание любой ценой защитить родную землю и дорогих сердцу людей помогли вам преодолеть все суровые испытания военного времени. Мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой духа. Сейчас, когда врагами нашего государства предпринимаются попытки исказить историю, предать забвению народную память об этих событиях, мы обязаны приложить все усилия, чтобы отстоять и сохранить историческую правду о Великой Победе. Примером вашего доблестного служения Отечеству был заложен непоколебимый мировоззренческий фундамент для будущих поколений, а сегодня в их душах воспламеняют огонь любви и уважения героические подвиги наших воинов», – отметил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, поздравляя ветеранов.

Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» в преддверии 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне представляет впервые открытую на проекте номинацию «ПРО Родину». В номинации, посвящённой примерам истинного служения Отечеству, будет вручена премия полпреда главы государства в Сибири.

К рассмотрению принимаются истории о героической доблести и отваге воинов сибиряков: солдат, офицеров армии и флота, Росгвардии, сотрудников спецслужб и силовых структур, казаков, добровольцев, участвующих в специальной военной операции, которые мужественно выполняют поставленные задачи по ликвидации неонацизма; военных врачей, фельдшеров и санинструкторов, спасающих жизни бойцов в госпиталях и на линии фронта; о беспримерных трудовых подвигах железнодорожников и водителей, строителей, которые возводят укрепления и восстанавливают гражданские объекты, рабочих и инженеров оборонных заводов.

Также допускаются публикации о вкладе сибирских территорий в восстановление мирной жизни на освобожденных территориях Донбасса и Новороссии; о мерах государственной поддержки по оказанию адресной, персональной помощи семьям погибших военнослужащих и ветеранов специальной военной операции; реализации волонтерских проектов внутри страны и на линии боевого соприкосновения; патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодого поколения; гражданских инициативах, направленных на поддержку участников СВО.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.