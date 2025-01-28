Две авиакомпании планируют продавать билеты по ценам ниже тарифных

К осени 2025 года у каждой российской авиакомпании должна быть сформирована ценовая политика. С таким заявлением выступила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Вероника Ходырева, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

В пресс-службе ФАС России рассказали, что антимонопольная служба и Минтранс направили авиакомпаниям совместное обращение, рекомендующее четко сформировать основные положения коммерческих политик перевозчиков.

ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания Сибирь» уже задекларировали, что в продажу будет поступать не менее 60% авиабилетов по цене ниже экономически обоснованного тарифа. При этом по максимальному тарифу планируется продавать не больше 2,5% билетов. Помимо этого, обе авиакомпании разработают льготные программы для отдельных категорий пассажиров.

Ранее новосибирская авиакомпания S7 приостановила полеты на 31 из 39 судов Airbus.