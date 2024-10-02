Школьники и студенты из 36 стран пришли на мастер-класс о дроперах

600 студентов и школьников из 36 стран СНГ, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, государств Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки принимают участие в финале Международной олимпиады по финансовой безопасности в Сочи. Мероприятие организовано по поручению президента России Федеральной службой по финансовому мониторингу совместно с Министерством науки и высшего образования и Министерством просвещения.

На мастер-классе о дроперах около 100 из них узнали от экспертов ВТБ, кто такие дроперы, чем дроповоды завлекают молодежь и какими схемами они пользуются.

«Дропами» (или «дроперами») называют подставных лиц, через счета и карты которых злоумышленники обналичивают денежные средства.

Чтобы вовлечь как можно больше людей, активно используются соцсети, каналы в мессенджерах и сайты в сети Интернет. Кроме того, дроповоды активно ищут «соискателей» среди школьников, студентов, уязвимых категорий.

В настоящее время специалисты сообщают, что на долю физлиц приходится порядка 60% незаконных финансовых операций. Отмечается, что их рост продолжается, в т. ч. из-за «дропов».

Что касается сфер незаконной деятельности, то, по версии экспертов, «дропы» используются в абсолютно всех: мошеннические сборы, незаконный оборот наркотиков, нелегальные казино, незаконные ставки на спорт и др. Для этого дроперы используют p2p-переводы, банковские карты, переводы через СПБ, платежи по QR-кодам.