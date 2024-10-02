В Минобразования рассказали о зарплатах учителей в Новосибирской области

В Минобразования рассказали, сколько в среднем получают педагоги в областном центре и во всем регионе. Как заявила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова на встрече с журналистами, зарплаты учителей из года в год растут. Последние 5 лет в регионе действует ежегодная прибавка в размере 15-16%, благодаря чему увеличивается заработок новосибирских педагогов.

— Зарплаты реально растут. Если на конец 2023 года средняя зарплата учителей по региону составляла порядка 54 тысяч рублей, то на конец этого года мы ожидаем 62 тысячи. Эти объемы финансирования уже доведены до Министерства образования области, — пояснила министр.

Начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев отметил, что зарплата педагогов в городских школах сейчас составляет чуть более 64 тысяч рублей. У воспитателей дошкольных учреждений она порядка 52 тысяч.

По словам представителей ведомств, наибольшим спросом в регионе пользуются учителя начальных классов, иностранных языков, физики, и русского языка. Эти специальности занимают более половины всех вакансий в образовательной сфере.

Стоит отметить, что если раньше средний возраст педагогов составлял 50 лет, то сейчас он всего 47. В регионе надеются, что тренд на омоложение педагогических кадров сохранится.

Ранее редакция сообщала о том, что по данным аналитиков hh.ru, средняя предлагаемая зарплата для учителей в Новосибирской области составила 41 тысячу рублей. За год сумма предложения выросла на 11%.