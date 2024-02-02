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«У большинства снова двойки»: результаты ОГЭ по математике могут шокировать родителей девятиклассников в Новосибирске

  • 02/02/2024, 12:02

«У большинства снова двойки»: результаты ОГЭ по математике могут шокировать родителей девятиклассников в Новосибирске

На заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения горсовета Новосибирска заммэра Новосибирска Валерий Шварцкопп сообщил, что из группы городских школ с низким образовательным результатом в 2023 году вышли 26 учреждения, но при этом вошли 14.

Сколько школ города сейчас входит в группу с низким образовательным результатом редакции на момент публикации материала узнать не удалось. В ответ на запрос Infopro54 в департаменте образования мэрии сообщили, что список школ с низкими образовательными результатами формирует ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (далее  —  ФИОКО) по результатам национальных контрольно-оценочных процедур.

Также не удалось узнать, каким образом департамент планирует добиваться выхода этих школ из «красной» группы.

—  В 2022 году департаментом образования утверждена концепция управления качеством образования на период с 2022 по 2027 год, функционирует координационный совет по реализации планов мероприятий («дорожных карт»), который организует работу подведомственных департаменту образования мэрии города Новосибирска образовательных организаций. Определены направления работы со ШНОР каждого кластера в отдельности, — говорится в ответе, полученном редакцией.

В Новосибирской области больше трети девятиклассников сдали математику на двойки

В Новосибирской области больше трети девятиклассников сдали математику на двойки

Напомним, минувшим летом родители девятиклассников, сдающих ОГЭ, оказались в шоке от результатов экзамена по математике. В одной из школ Новосибирска двойки по математике получили более 30 девятиклассников (из трех классов).

В середине июня Минобразования Новосибирской области, в ответ на запрос Infopro54, сообщало, что по предварительным результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ОГЭ) 34,58% девятиклассников сдали экзамен на двойки. Для сравнения, доля получивших «двойку» в 2021 году составляла 21,5%, в 2022  —  27,2%. Позже, в августе в Минобре рассказывали, куда можно пойти учиться выпускникам, завалившим ОГЭ и ЕГЭ.

Судя по комментариям, которые сейчас можно увидеть в родительских чатах и соцсетях, в этом году результаты ОГЭ по математике также вряд ли будут радужными. По результатам пробных экзаменов по математике, которые школьники писали в декабре, в некоторых классах только единицы получили тройки и четверки, у большинства снова двойки. Возмущенные родители планировали жаловаться на учителей в прокуратуру.

—  С одной стороны, результаты, которые мы получаем сейчас, это следствие дистанционного обучения в предыдущие годы. Многие дети практически не учились на дистанте. Особенно трудно им оказалось воспринимать дистанционно геометрию, — рассказала корреспонденту Infopro54 Наталья Б. (имена собеседников изменены по их просьбе), учительница математики одной из новосибирских школ.

Анна В., классный руководитель одного из девятых классов города, пояснила редакции, что неоднократно обращалась к родителям с просьбой обратить внимание на успеваемость детей по математике, предлагала самим школьникам- девятиклассникам разбирать темы, в которых они «плавали», но безрезультатно.

— В декабре, после пробника по математике, родители, увидели результаты экзаменов, сказали, что будут писать на меня жалобу в Минобр и прокуратуру, —  сообщила она.

В октябре министр образования Новосибирской области Мария Жафярова в ходе доклада губернатору рассказывала, почему возникли проблемы с падением успеваемости школьников по математике и как регион планирует их решать.

— Первая — это сложности в решении геометрических задач, которые нужно отрабатывать с учителями на местах. Второе, как это не парадоксально, — читательская грамотность. Да, задача математическая, но важно понять текст задачи, его установку, — поясняла министр. — Мы видим эти два дефицита и разрабатываем методические рекомендации, отрабатываем их с конкретными учителями и школами, у которых, судя по результатам анализа, есть с этим проблемы.

По итогам проведения ГИА в 2023 году и подготовке к ГИА 2024 года Минобр планировал провести несколько региональных тренировочных мероприятий в формате, аналогичном ЕГЭ и ОГЭ, по отдельным учебным предметам, в том числе по математике.

Ранее редакция рассказывала о том, что расписание ОГЭ и ЕГЭ-2024 озвучили в Новосибирске. 

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