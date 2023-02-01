Школьников хотят научить реагировать на фейки и признаки русофобии в сети

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила министру просвещения России Сергею Кравцову научить школьников распознавать и пресекать фейки и проявление русофобии в медийном пространстве, пишут «Известия».

Парламентарий уверена в необходимости разработки специальных методик для образовательных организаций, которые сформируют у детей такие навыки.

Принять участие в разработке документов, по мнению Лантратовой, должны «заинтересованные структуры», а также родители школьников и представители общественности.

Депутат подчеркнула, что с начала спецоперации в Украине количество распространяемых фейков, созданных для того, чтобы посеять панику и дискредитировать действия российской власти, резко возлосло. Именно поэтому, она уверена, что важно научить школьников отличать достоверную информацию от ложной.

Ранее редакция сообщала, что в одном из новосибирских лицеев школьники поднимали флаг России в 30-градусный мороз, что не понравилось их родителям.

Фото: pexels.com — Julia M Cameron