Законопроект, предлагающий увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных, рассмотрит кабмин

Минтруда РФ разработало соответствующие поправки в закон «О противодействии коррупции» и в отдельные законодательные акты, пишет РБК.

Согласно документу, предлагается увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных.

Так, если руководитель был в курсе существующей проблемы и при этом не пытался ее решить, то его следует лишить работы в связи с утратой доверия.

Отмечается, что инициатива прошла межведомственное согласование — ее внесли в правительство.

Член Общественного совета, зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина заявила, что организация поддержала проект.

Минтруду рекомендовали рассмотреть изменения ТК, чтобы конкретизировать понятие «непосредственный руководитель».

— На данный момент наказанием необязательно будет увольнение. <…> В то же время после принятия поправок таким наказанием императивно будет увольнение, — подчеркнул партнер BGP Litigation Анатолий Логинов.

Ранее редакция сообщала, что проект нового постановления Минтруда предлагает выплачивать пособия россиянам моложе 35 лет.

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