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В медико-социальной экспертизе опровергли рост очередей при оформлении инвалидов

  • 06/10/2024, 11:30
Автор: Юлия Данилова
В медико-социальной экспертизе опровергли рост очередей при оформлении инвалидов
В организации заявили, что у них нет никаких жалоб от граждан, а сотрудники обучены работе в новой программе.

Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы перешли на работу по новой программе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (ГИС «ЕЦП») с 29 июля. В течение августа-сентября подразделения МСЭ прошли подготовку внутренних нормативно-правовых актов, изготовление ключей доступа, ознакомление и обучение специалистов, настройку серверов, а также начали работать в системе. Об этом редакции Infopro54 сообщили в ответ на запрос в ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области». Ответ пришел за подписью руководителя, главного эксперта по МСЭ Ольги Барковской.

В ответе подчеркивается, что за два месяца оформление документов при освидетельствовании граждан проводилось, как в новой, так и в старой системе: в ГИС «ЕЦП» заполнено 777 дел, в ЕАВИИАС МСЭ — 6258 дел.

— В сутки в ГБ МСЭ по Новосибирской области поступает в среднем 160-180 направлений на медико-социальную экспертизы из медорганизаций Новосибирска и области. Они распределяются по всем бюро. В среднем на бюро в день по 9-10 штук, — отмечает Ольга Барковская. — Направления в этот же день регистрируются. Производится запись с назначением времени и даты проведения медико-социальной экспертизы, граждане информируются по телефону и через портал Госуслуг.

Удлинение очереди с момента поступления направлений на МСЭ в 4 раза не подтверждается, подчеркнула руководитель главного бюро Новосибирской области.

Сроки освидетельствования граждан в бюро МСЭ соблюдаются. Пациенты, имеющие паллиативный статус, пациенты с ампутациями конечностей проходят освидетельствования в срок не более 3 дней, участники СВО — не более 7 дней, дети инвалиды и пациенты с листами нетрудоспособности — в течение 14 дней. Максимальный срок ожидания по другим категориям граждан – 20 дней, — комментирует Ольга Барковская. — В настоящий момент очередь на освидетельствование расписана от одной до трех недель по разным бюро, что не превышает установленные законодательством сроки.

Она подчеркнула, что роста обращений граждан на «горячую линию» и сайт учреждения, связанных с задержкой пенсионных выплат по инвалидности, не зафиксировано.

Напомним, на этой неделе в редакцию обратилась с жалобой жительница Новосибирска,  которая заявила, что из-за постоянного зависания программ в бюро МСЭ не может оформить инвалидность. Информацию с постоянным сбоем программы редакции подтвердила сотрудница МСЭ, отметив, что из-за этого в бюро выросли очереди. Озвучить свои фамилии собеседницы редакции отказались, отметив, что это им грозит неприятностями, но заявили, что эта информация подтвердится при изучении внутренней переписки и видеокамер в МСЭ, если это заинтересует надзорные органы.

После получения ответа редакция вновь связалась с сотрудницей МСЭ Светланой В.* (*Имя собеседницы редакции изменены по ее просьбе.) и та сообщила, что в пятницу 4 октября в МСЭ прошла видеоконференция, где сотрудникам впервые объяснили, как работать с ГИС «ЕЦП», а также отвечали на вопросы.

— Нам также настоятельно рекомендовали обращаться с возникающими вопросами к руководству МСЭ, а не в СМИ, — рассказала собеседница редакции. — Хотелось бы верить, что ситуация сдвинулась с мертвой точки, так как у нас многие сотрудники собирались уходить на больничный, устав от постоянной нервотрепки. Очень бы хотелось, чтобы программа нормально заработала. Кстати, во второй половине дня 4 октября она вновь начала зависать.

Что касается результатов, озвученных МСЭ по освидетельствованию граждан, собеседница редакции обратила внимание, что в показателе превалирует старая система.

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Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : оформление инвалидности медико-социальная экспертиза


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