Шойгу проинспектировал Чкаловский завод, где проводят ремонт самолетов Су-34

Новосибирский авиационный завод им Чкалова способен производить ремонтные работы любой сложности. Об этом рассказал директор завода Александр Панасенко в ходе визита на предприятия министра обороны Сергея Шойгу в четверг, 5 октября.

— Научились делать всё. У нас есть опыт замены головной части, у нас есть практический опыт ремонта хвостовой части, у нас есть опыт ремонта булей, это самый сложный ремонт с точки зрения сборки здесь у нас ,— цитирует Панасенко телеграм-канал Минобороны РФ.

Шойгу ответил, что основой в авиации сейчас является Су-34.

— Эта машина – основная рабочая лошадь, у них по четыре по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться. У нас же есть предприятия, которые в этом году на программу 2024 года, они с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу, — подчеркнул Шойгу.

По словам Сергея Шойгу, поставка новых самолетов Су-34 и доработка уже эксплуатирующихся в войсках осуществляются в соответствии с графиками.

Ранее редакция сообщала о том, что министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в Новосибирск и посетил несколько предприятий ОПК.