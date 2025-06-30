В Новосибирске назвали условия догазификации дачных участков

В Новосибирской области продолжается реализация программы «социальной газификации». Она действует в регионе с 2021 года и позволяет жителям сельской местности, а с 2024 года и дачникам, бесплатно провести газ до границ своих участков. Программа осуществляется на местном уровне в тех населённых пунктах, где уже проведён газ. За её реализацию отвечают местные газораспределительные организации.

По данным регионального управления Росреестра, до 2030 года на территории области планируется создать техническую возможность подключения для 8 054 домовладений, которые расположены в 236 СНТ, в том числе в 2025 году 663 дома в 22 товариществах.

Для участия в программе необходимо выполнить ряд условий. Если СНТ расположено в границах населенного пункта, в котором проложены газораспределительные сети (или предусмотрено их строительство), садоводам нужно провести общее собрание, на котором большинством голосов будет принято решение об участии в программе. Кроме того, собственникам необходимо зарегистрировать право собственности на дом. При этом садовые дома должны быть переведены в статус жилых, а земельные участки — иметь установленные границы и быть зарегистрированы в ЕГРН.

— Подать заявку на подключение и заключить договор на подключение с газораспределительной организацией могут собственники самостоятельно или представитель СНТ с приложением протокола общего собрания, — уточнили в Росреестре.

Актуализированный план-график догазификации СНТ размещен на региональной вкладке официального сайта Росреестра и на сайте министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников говорил о планах газифицировать до 2027 года более 100 тысяч домохозяйств. По его словам, в 2025 году газораспределительная сеть появится в 9 селах, 3 поселках и 2 городах. Всего в текущем году в планах властей обеспечить технической возможностью подключения порядка 19 тысяч домов, 10 образовательных и 30 медицинских учреждений.

Стоит отметить, что в декабре 2024 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев утвердил постановление о досрочном расторжении концессионного соглашения на реконструкцию и строительство объектов газоснабжения, заключенного с ОАО «Городские газовые сети» в 2018 году. Согласно документу, частный партнер обязан вернуть в бюджет города почти 4,5 миллиона рублей, которые мэрия оплатила за работы, Но они не были выполнены до конца.

Напомним, с 1 июля оптовая цена на газ с 1 июля вырастет на 21%, розничная — на 11,9%.

Ранее редакция сообщала, что с июля в Новосибирске подорожает вывоз мусора.