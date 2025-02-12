Штормовое предупреждение о сильном снегопаде пришло по SMS новосибирцам

Жителям Новосибирской области начали поступать SMS о штормовом предупреждением. По данным ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС» в Новосибирской области днём 13 февраля, ночью 14 февраля 2025 года ожидаются осадки в виде снега, местами сильный снег, продолжительные метели. Порывы ветра до 17-22 м/с, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица.

По информации, предоставленной специалистами ГУ МЧС по Новосибирской области, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня. Эти ситуации могут быть связаны с повреждениями линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закреплённых конструкций. Кроме того, возможны нарушения в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб, а также увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске рассказали о повреждениях после штормового ветра. В областном центре сильные порывы ветра срывали крыши и балконные рамы, а в Бердске на проезжую часть обрушилась огромная ель.