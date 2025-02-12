Новосибирская компания «Бусы» приобретает конкурента — ГК «МЕТР»

Компания комплексных услуг для девелоперов «Бусы» покупает ГК «МЕТР». При этом, в штат объединенной компании переходит весь коллектив ГК вместе со своими проектами. Об этом рассказал независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

Основателем компании полного цикла для девелоперов «Бусы» является Ирина Гущина. По данным сервиса Контур Фокус, с сентябре 2024 года собственником компании является Константин Сизиков (100%), директором — Ксения Бойкова. Выручка компании в 2023 году составила 75,3 млн рублей (+363%), чистая прибыль — 25,3 млн. От комментариев покупатель воздержался.

Учредители компании «МЕТР»— Эдуард Ляхов и Денис Калабухов (по 50%). Эдуард Ляхов пока сделку комментировать также отказался.

— Ведется работа. Когда она завершится будет информация, — пояснил он Infopro54.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Метр» создано в 2022 году. Выручка компании в 2023 году составила 81,7 млн (+88%), чистый убыток — 14,3 млн рублей. Партнеры также являются собственниками ООО СЗ «Верное решение» (по 50%), Ляхову принадлежит ООО «Фонд недвижимости», ООО «Палацио 239», ООО «Боцман» — по 100%. В портфеле у Дениса Калабухова ООО «СП Обские кварталы» (100%), ООО «СибФМгрупп» (50%), ООО СЗ КМС (50%).

Сергей Николаев напомнил, что за прошедший год продажи квартир и апартаментов по договору долевого участия в Новосибирской области снизились на 41%, а по отношению к декабрю 2024 года в январе 2025 падение оказалось еще больше — 53%.

— Кризис уже начал влиять на внутренние изменения отдельных компаний и перераспределения доли рынка пока среди внешних отделов продаж, — говорит эксперт.

По его словам, современным трендом становится усиление компетенций и слияние компаний. По мнению аналитика это «выглядит логичным решением в настоящее время». Сложные времена требуют смелых решений, считает аналитик.

— Команда Ирины Гущиной уже не первый раз показывает результаты нестандартных решений в сложные времена. А у компании «МЕТР» есть опыт реализации собственных малоэтажных проектов, — добавляет он.

Аналитик отметил, что ГК «МЕТР», как и «Бусы», входят в топ-5 внешних отделов продаж по итогам 2024 года. Возглавляет рейтинг «One company». Вторую позицию занимает как раз компания полного цикла услуг для застройщиков «Бусы». Следом идет «Сталкер», а за ним уже «МЕТР». Замыкает топ «D54 ESTATЕ». По его словам, доля внешних отделов продаж, работающих на условиях аутсорсинга, составила в 2024 году по Новосибирской области 18,5%. А годовой объем продаж по региону достиг 18 351 квартир и апартаментов, суммарная стоимость которых — 120,5 млрд. рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в конце 2024 года затоваренность на рынке новостроек Новосибирска достигла исторического максимума.