Теплая и снежная погода установится в Новосибирске с 4 марта

С приходом весны в Новосибирске началось потепление. По данным сервисов погоды, ночные температуры в сибирской столице не опустятся ниже -10 градусов.

Согласно информации Gismeteo, понедельник, 4 марта, будет самым холодным днем наступившей рабочей недели: -7 градусов. Ночью температура воздух составит -8.

Днем,5 марта, столбик термометра поднимется до -3, а к вечеру температура снизится до -5 -7 градусов.

Днем 6 марта воздух прогреется до -5, а к ночи похолодает до -6 -8.

7 марта дневная температура составит -3 градуса, ночью температурная отметка упадет до — 8 -9.

В праздничный день, 8 марта, днем ожидается -3 -5, ночью -8 -10 градусов.

По прогнозам синоптиков, всю неделю теплую весеннюю погоду будут сопровождать небольшие снегопады, переменная облачность и слабый ветер.

Ранее редакция сообщала о том, что жителей Новосибирска в марте ожидают 16 дней с осадками в виде снега.