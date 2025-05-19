В Новосибирске снова объявят тендер на корректировку схемы метро

Аукцион по корректировке генплана Новосибирского метро, включая продление Дзержинской линии от «Золотой Нивы» до «Молодёжной» с двухпутной веткой в депо «Волочаевское», был отменен 13 мая. Хотя итоги должны были быть подведены 15 мая.

В мэрии на запрос редакции Infopro54 рассказали, что в ближайшее время закупка будет возобновлена и размещена на ЕИС с учетом изменений статьи финансирования.

Напомним, подавшая жалобу АО «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс» (АО «ЛМГТ») утверждает, что при подаче заявки на корректировку генеральной схемы развития Новосибирского метрополитена было нарушено одно из требований.

Мэрия города с жалобой не согласна, департамент считает, что установленные заказчиком критерии оценки заявок на участие в закупке соответствуют действующему законодательству.

Напомним, что белорусская компания «Минскметропроект» выиграла конкурс на разработку проекта продления Дзержинской ветки метро. Специалисты компании создадут проектно-сметную документацию за 104 миллиона рублей. На выполнение работ отведено 300 дней. Второй участник тендера — АО «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс».

Ранее редакция сообщала о том, что антимонопольщики выявили сговор на трамвайном тендере в Новосибирске. Коммерческая структура стала «прокладкой» при освоении бюджетных средств.