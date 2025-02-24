Штраф за входную дверь, открывающуюся наружу, повысили в Новосибирске

Законодательство в сфере ЖКХ регулярно дополняется и трансформируется. Хотя большинство горожан не знакомо даже с действующими нормами и правилами. А, между тем, за нарушение некоторых законов полагаются серьезные штрафы. Так, за входную дверь, открывающуюся наружу жителям многоквартирных домов, придется заплатить 15 тысяч рублей.

— Собственники жилья должны соблюдать правила противопожарной безопасности. В квартирах нельзя хранить легковоспламеняющиеся жидкости, не стоит захламлять балконы, и входные двери должны открываться внутрь квартиры. Иначе при пожаре они могут препятствовать эвакуации соседей, — рассказал АиФ эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук.

К тому же открытая наружу дверь занимает общее пространство лестничной клетки, а это возможно только с согласия общего собрания собственников

Добавим, что штрафные санкции за такое нарушение существовали и ранее, но с 1 февраля они выросли с 10 до 15 тысяч рублей. И этим денежные потери не ограничатся. Дело в том, что по новому законодательству соседи могут потребовать изменить направление открывания двери на «правильное», то есть внутрь помещения. Если же хозяин «неправильной» двери откажется это сделать, то соседи могут обратиться в суд. И в этих случаях суды встают на сторону истцов.

Ранее редакция сообщала о том, что парламентарии планируют удвоить штрафы за некачественный ремонт дорог планируют в Новосибирской области. И здесь максимальный размер санкций достигнет одного миллиона рублей.