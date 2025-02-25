Отряд добровольцев БАРС «Орион» отправился на СВО из Новосибирска

Вечером 24 февраля с железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный на боевую подготовку отправилась группа добровольцев из разведывательно-штурмового отряда БАРС «Орион». Как отметил глава города Максим Кудрявцев, среди добровольцев — сотрудники правительства и мэрии, которые отправляются для выполнения боевых задач.
— Мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать бойцов и их семьи. С гордостью выполняйте свой долг и возвращайтесь домой! — подчеркнул мэр.
Перед бойцами выступил уполномоченный по правам предпринимателей Новосибирской области Андрей Панферов, который курирует формирование и подготовку отряда.
Напомним, набор граждан на свободные позиции в подразделение Вооруженных сил Российской Федерации — добровольческий отряд БАРС «Орион» стартовал в декабре прошлого года.
В октябре 2022 года губернатор Андрей Травников сообщил о формировании первого добровольческого батальона «Вега» в Новосибирске. Инициатором создания выступил Андрей Панферов. С января по май прошлого года создатель «Веги» находился в зоне Спецоперации. Ранее он сообщал редакции Infopro54 о своих планах отправиться на СВО вместе со вторым добровольческим батальоном БАРС «Орион».
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский депутат Стрельников направлен в десантно-штурмовой полк в Курск.
Иллюстрация: скрин из видео из телеграм-канала мэра Новосибирска Максим Кудрявцев.
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