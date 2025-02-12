Ограничение на движение фур в дневное время предлагают ввести в Новосибирске

Одной из причин формирования пробок на дорогах города в дневное время являются фуры. Об этом на сессии горсовета Новосибирска заявил депутат Евгений Крайнов после доклада начальника управления МВД по Новосибирску Алексея Захарова.

— Есть ли возможность ограничить движение фур на территории города? С шести утра до двадцати двух вечера? — поинтересовался Крайнов.

Захаров признал, что для Новосибирска этот вопрос очень актуален. За прошлый год более 6 тысяч водителей грузового транспорта в Новосибирске были привлечены к административной ответственности. В управление поступило более 10 обращений граждан, связанных с тем, что большегрузы создают заторы на улицах города.

— К сожалению, мы не можем направить в эти локации экипажи ДПС, так как все силы службы брошены на работу в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, — пояснил Захаров.

По его словам, управление подготовило предложение, которое планирует вынести на комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения в первом квартале 2025 года.

— Мы предлагаем к знаку 3.4 («Движение грузовых автомобилей запрещено») добавить дополнительные знаки 8.5.2 («Рабочие дни»), 8.5.3 («Дни недели») и 8.5.6 («Время действия»). То есть речь идет об ограничении движения большегрузных машин по дорогам в определенные дни (рабочие, выходные), с учетом анализа пропускной способности определенных дорог, — констатировал Алексей Захаров.

Напомним, новосибирская прокуратура еще в 2023 году предлагала мэрии ограничить движение большегрузов в городе. В надзорном ведомстве отмечали, что помимо снегопада, причиной дорожных пробок в городе становится круглосуточное движение крупногабаритного грузового транспорта.

Большие проблемы возникают и с проездом большегрузов через дамбу ГЭС.

С другой стороны, перевозчики настаивали на сохранении «транспортных коридоров» на улицах Новосибирска для транзитного транспорта.

Ранее редакция сообщала о том, что мигрантов оштрафовали на 400 тысяч за тяжелые фуры на новосибирских дорогах.