За двушку по ипотеке новосибирцы в среднем платят почти 132 тысячи рублей в месяц

Средневзвешенный платеж по ипотеке при покупке по рыночной ипотеке стандартной 2-х комнатной квартиры площадью 60 квадратных метров, при первоначальном взносе 30% в Новосибирске составляет 131,8 тысячи рублей. С 2019 года он вырос на 610% (с 21,6 тысяч рублей в месяц), констатировал независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. Для сравнения, арендные ставки за двухкомнатную квартиру за этот же период выросли в Новосибирске на 105% — с 19 200 рублей в месяц до 39 300 рублей.

— В 2025 году рост арендных ставок продолжится. Ипотека останется недоступной, а люди, отложившие покупку, смогут позволить себе оплачивать более высокую аренду за счет накопленного первоначального взноса на депозитах, — констатирует эксперт. —Застройщики будут вынуждены давать скрытые скидки через рассрочки, траншевую и субсидированную ипотеки.

Напомним, потолок в 100 тысяч рублей в месяц средний платеж по ипотеке за двушку в Новосибирске пробил в сентябре 2024 года. За пять месяцев он вырос на 30%.

По данным Новосибирскстата, в ноябре 2024 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника организаций Новосибирской области составляла 76514,7 руб.

При этом, по данным Николаева, за 2024 год доля просроченной задолженности по кредитам, полученным под залог ДДУ, в Новосибирской области выросла на 0.1 п.п. — с 0,17% до 0,27%. Всего за время действия массовой льготной ипотеки на новостройки удельный вес плохих кредитов уменьшился в регионе в 3,5 раза — с 1% до 0,27%.

— В моменте в Новосибирской области платится с задержкой каждый 370-й ипотечный кредит на новостройки. Плохих ипотечных кредитов на вторичном рынке чуть больше 0,52% или каждый 192-й кредит, — пояснил аналитик.

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