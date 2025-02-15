Рекламодателям

За двушку по ипотеке новосибирцы в среднем платят почти 132 тысячи рублей в месяц

  • 15/02/2025, 11:30
Автор: Юлия Данилова
За двушку по ипотеке новосибирцы в среднем платят почти 132 тысячи рублей в месяц
Это в 3,3 раза дороже, чем аренда

Средневзвешенный платеж по ипотеке при покупке по рыночной ипотеке стандартной 2-х комнатной квартиры площадью 60 квадратных метров, при первоначальном взносе 30% в Новосибирске составляет 131,8 тысячи рублей. С 2019 года он вырос на 610% (с 21,6 тысяч рублей в месяц), констатировал независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.   Для сравнения, арендные ставки за двухкомнатную квартиру за этот же период выросли в Новосибирске на 105% — с 19 200 рублей в месяц до 39 300 рублей.

— В 2025 году рост арендных ставок продолжится. Ипотека останется недоступной, а люди, отложившие покупку, смогут позволить себе оплачивать более высокую аренду за счет накопленного первоначального взноса на депозитах, — констатирует эксперт. —Застройщики будут вынуждены давать скрытые скидки через рассрочки, траншевую и субсидированную ипотеки.

Напомним, потолок в 100 тысяч рублей в месяц средний платеж по ипотеке за двушку в Новосибирске пробил в сентябре 2024 года.  За пять месяцев он вырос на 30%.

По данным Новосибирскстата, в ноябре 2024 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника организаций Новосибирской области составляла 76514,7 руб.

При этом, по данным Николаева, за 2024 год доля просроченной задолженности по кредитам, полученным под залог ДДУ, в Новосибирской области выросла на 0.1 п.п. — с 0,17% до 0,27%. Всего за время действия массовой льготной ипотеки на новостройки удельный вес плохих кредитов уменьшился в регионе в 3,5 раза — с 1% до 0,27%.

— В моменте в Новосибирской области платится с задержкой каждый 370-й ипотечный кредит на новостройки. Плохих ипотечных кредитов на вторичном рынке чуть больше 0,52% или каждый 192-й кредит, — пояснил аналитик.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области разработают новые инструменты поддержки спроса на жилье

Фото Infopro54, автор: Екатерина Маковская.

352

Рубрики : Общество Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска ипотека


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Алексей Потапов: Политтехнологов заманивают в социальные архитекторы

Алексей Потапов: Политтехнологов заманивают в социальные архитекторы

Оставлять без присмотра людей, которые умеют манипулировать поведением населения, сегодня опасно
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирцы предпочитают брать ипотеку на квартиры в высотках
15/02/25 14:30
Недвижимость Общество
Самый дорогой фастфуд в стране обнаружили в Новосибирске
15/02/25 13:30
Бизнес Общество
Штрафы для новосибирских дальнобойщиков вырастут в четыре раза
15/02/25 12:30
Общество
За двушку по ипотеке новосибирцы в среднем платят почти 132 тысячи рублей в месяц
15/02/25 11:30
Недвижимость Общество
В детсадах Новосибирска около 2000 лишних мест
15/02/25 10:30
Власть Общество
Депутат Госдумы назвал признаки фальшивой денежной купюры
15/02/25 9:30
Общество Право&Порядок
«Прятались среди одежды»: в поисках мигрантов-нелегалов силовики нагрянули в один из ТЦ Новосибирска
14/02/25 18:25
Право&Порядок
Инвестор получил землю для строительства завода металлоконструкций в Новосибирске
14/02/25 18:15
Бизнес Промышленность
Путин поручил упростить правила назначения пособия по уходу за ребенком
14/02/25 18:00
Общество
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%
14/02/25 17:36
Финансы
Более 800 новосибирцев пострадали от атак кибермошенников
14/02/25 17:30
Право&Порядок Финансы
Губернатор обозначил первоочередные задачи, стоящие перед АПК региона
14/02/25 17:15
Власть
В Новосибирской области разработают новые инструменты поддержки спроса на жилье
14/02/25 17:00
Бизнес Недвижимость Общество
Технологию производства резисторов для электроники разработали в Новосибирске
14/02/25 16:30
Бизнес Промышленность Технологии
Теплая и бесснежная погода установится в Новосибирске на Сретение Господне
14/02/25 15:30
Город Общество
Срок владения легковым автомобилем в России увеличился вдвое
14/02/25 15:00
Подозреваемого в нападении на комментатора «Матч ТВ» Скворцова допрашивает полиция Новосибирска
14/02/25 15:00
Право&Порядок
«Я — враг народа»: сибиряк рассказал, как стал экстремистом и чем для него обернулась любовь к АУЕ*
14/02/25 14:25
Общество Право&Порядок
Модернизация сети завершилась в Октябрьском районе Новосибирска
14/02/25 14:10
Технологии
По оценкам экспертов, рынок наружной рекламы в Новосибирске достиг 1,8 млрд рублей
14/02/25 14:00
Бизнес Власть
Популярное
Новосибирский кандидат наук назвала даты посадки перцев и баклажанов
14/02/25 19:00
ГАИ выявила недостатки в установленных дорожных знаках Новосибирска
13/02/25 17:15
Самолёт S7 Новосибирск – Сочи экстренно развернули в момент взлета
13/02/25 16:00
Ребёнка с кардиостимулятором в кишечнике спасли врачи в Новосибирске
13/02/25 13:30
За обещание родить ребенка женщине смягчили приговор в Новосибирске
12/02/25 15:00
Эксперт-ювелир рассказала, какие украшения подарить девушке на 14 февраля
11/02/25 13:00
Новости компаний
Уралсиб увеличил объемы кредитования малого и среднего бизнеса в 1,3 раза в 2024 году
13/02/25 9:05
Банк Уралсиб стал партнером Бийской Федерации Волейбола
11/02/25 9:05
Банк Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнеса
5/02/25 9:05
Банк Уралсиб вошел в Топ-50 самых заметных компаний в российских СМИ в 2024 году
4/02/25 9:10
Банк Уралсиб предлагает банковскую гарантию в обеспечение таможенных и налоговых обязательств
3/02/25 9:06
«Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 бесплатных карт с кешбэком и процентом на остаток
31/01/25 9:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска