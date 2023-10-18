В МВД рассказали, в каких отраслях работают трудовые мигранты в Новосибирске

В каких отраслях чаще всего работают трудовые мигранты, прибывшие в Новосибирскую область? Как сообщили редакции Infopro54 в Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области, в настоящий момент на территории региона по трудовым и гражданско-правовым договорам трудовую деятельность осуществляют более 48 тысяч иностранных граждан. Наибольшее вовлечение мигрантов наблюдается в следующих сферах экономики:

торговля оптовая и розничная — 26%;

строительство — 18%;

обрабатывающие производства — 11%;

транспортировка и хранение — 10,2%;

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство — 2,3%;

задействованы для работы у физических лиц — 2%;

здравоохранение и социальные услуги — 1,9%;

образование — 1,3%;

иное — 27,3%.

— Закон не запрещает принимать иностранца на педагогическую должность. При этом соискатель должен соответствовать общим требованиям к педагогическому работнику, которые указаны в приказах Минздравсоцразвития и Минтруда РФ, — уточнили в мэрии.

В департаменте образования мэрии города Новосибирска редакции пояснили, что в соответствии с федеральным законодательством в сфере образования не предусматриваются ограничения для привлечения иностранных граждан. При этом к занятию педагогической деятельностью в государственных и муниципальных образовательных организациях не допускаются иностранные агенты.

В ответе, полученном редакцией, поясняется, что муниципальные образовательные организации являются самостоятельными юридическими лицами, которые сами могут принимать решение о приеме на работу лиц из числа иностранных граждан.

— Департамент образования мэрии не ведет учет иностранных граждан, трудоустроенных в образовательные организации, таким образом предоставить информацию о доле мигрантов, трудоустроенных в образовательные организации города Новосибирска, а также необходимости введения ограничений по их трудоустройству, не представляется возможным, — поясняют в мэрии. — Дефицит кадровой потребности в муниципальных образовательных организациях города Новосибирска действительно имеется. С целью устранения дефицита педагогических кадров в отрасли реализуется комплекс мер: предоставление социальных гарантий работникам муниципальной системы образования города Новосибирска — выплаты молодым специалистам единовременного пособия, компенсация педагогическим работникам проезда в городском транспорте; предоставление права первоочередного обеспечения детей педагогических работников местами в детских садах; возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилого помещения; предоставление путевок на санаторно-курортное лечение.

В Минздраве области информации о занятых мигрантах в учреждениях здравоохранения также нет. Редакции рекомендовали обратиться за комментарием в Минтруда РФ.

Ранее редакция сообщала о предложении депутатов Госдумы ввести квотирование по приему трудовых мигрантов в ряде отраслей. По факту получается, что в квотировании в образовании, медицине нет необходимости, так как доля мигрантов в этих сферах в регионе не дотягивает и до минимальной границы. Что касается других отраслей, то на них введение квоты скажется фатально — работать будет некому.