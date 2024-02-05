Штрафы за несоблюдение «Закона о навозе» вскоре начнут получать аграрии Новосибирской области

Первый год реализации федерального закона о побочных продуктах животноводства обнажил зоны риска для предприятий АПК и обозначил перспективные точки развития в части повышения плодородия почв.

Новые условия

Новый закон о побочных продуктах животноводства (ППЖ) вступил в силу 1 марта 2023 года. Этот документ наконец поставил точку в многолетнем споре между надзорными органами и сельхозпроизводителями, законодательно определив статус ППЖ как ценного сырья для производства органических экоудобрений. Документ регламентирует всю цепочку обращения органики: хранение, обработка, переработка, транспортировка и использование в сельхозпроизводстве. По букве закона аграрии теперь сами могут определять технологию работы и чем будет является производимый на их фермах навоз — отходами или будущими удобрениями, при сохранении контроля со стороны надзорных органов за соблюдением требований обращения ППЖ.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, в регионе ежегодно производятся 4,169 млн тонн навоза. При этом три четверти этого объема приходятся на долю крупного скота (КРС) — 3,086 млн тонн, остальная часть примерно пополам распределяется между свиноводством и птицеводством — 592 и 491 тысяча тонн соответственно. Причем именно эти два направления отмечают среди наиболее успешных примеров обращения с ППЖ. Хуже всего обстоят дела у небольших хозяйств, содержащих крупный скот.

Как прокомментировал начальник отдела развития животноводства и племенных ресурсов регионального Минсельхоза Денис Гамза, требования нового федерального закона выполняют лишь 11 сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств (переработанный объем ППЖ составляет 630 тысяч тонн в год), еще 443 товаропроизводителя эти требования не выполняют.

Среди лучших новосибирских практик в области обращения ППЖ называют племзавод «Ирмень», птицефабрику «Ново-Барышевскую», и «Кудряшовский свинокомплекс».

Так, по словам генерального директора АО «Птицефабрика Ново-Барышевская» Ирины Подоймы, в 2023 году предприятие запустило цех переработки помета в органические удобрения путем ферментации объемом 10 тысяч тонн в год.

— Удобрение получило сертификат. Исследования показали в нем большое количество азота, фосфора и калия. С учетом объемов производимой продукции и ее качества цех имеет дальнейшие перспективы развития. Удобрения хватит не только для наших полей, — рассказала Ирина Подойма.

На Кудряшовском свинокомплексе для переработки ППЖ используют технологию замкнутого цикла, при которой переработанная органика обогащает пашни, позволяя получать лучшие урожаи зерновых, используемых для производства кормов. В основе переработки ППЖ — разделение навоза на жидкую и твердую фракции с последующим выдерживанием и внесением полученных удобрений на поля.

— Закон о ППЖ очень своевременный и нужный, он направлен в первую очередь на повышение плодородия сельхозземель. На примере нашего растениеводческого подразделения можно четко проследить связь урожая с внесением органических удобрений. Их применение позволяет повысить урожайность в среднем на 15-20%, — подчеркнул директор департамента производственного контроля компании «Сибагро» Андрей Андианов.

Сложность в деталях

В конце прошлого года все субъекты нового законодательства активно обсуждали несоответствие закона и устаревшей нормативной базы, заложниками которой пока оказываются как производители, так и представители контрольно-надзорных ведомств. У предприятий по-прежнему сохраняются существенные риски обращения ППЖ, поскольку в законодательстве есть большие бреши, и отрасль нуждается в актуализации нормативов. Например, необходимы поправки в ГОСТ, регламентирующий периодичность отбора проб почв на определение концентрации вносимых веществ. Также отсутствуют методики, определяющие объем проб и глубину, с которой пробы должны браться.

Необходимы и законодательно закрепленные методики расчета внесения, которые, с одной стороны, не позволяли бы обделить растения, а с другой — не превышать установленные ПДК.

Наглядный пример — при внесении ППЖ в почву временно повышается уровень нитратов, хотя за время вегетационного периода он снижается к допустимой концентрации. Тем не менее при выявлении превышения ПДК уже применяется методика исчисления размера вреда.

Недавно специалисты Россельхознадзора предложили внести поправки в ГОСТ, регламентирующие периодичность отбора проб почв с учетом вегетационного периода в конце сельскохозяйственного цикла. Но пока этот вопрос остается открытым.

Заместитель директора ФГБУ «Центр агрохимической службы «Новосибирский»» Валентина Фещенко констатировала, что законы, которые относили органические удобрения к отходам производства, существенно сократили их применение в с/х, это негативно сказалось на качестве почв. По ее словам, минеральные удобрения, которыми замещалась органика, не способны компенсировать ущерб.

— Если посмотреть на содержание гумуса, то в 2022 году он составлял 5,4%, тогда как в 1990 году был на уровне 6,4%. Это достаточно весомый показатель, — констатировала она.

Валентина Фещенко подчеркнула, что ФЗ №248 должен был упростить весь процесс применения ППЖ в качестве органического удобрения, однако на сегодняшний день в аккредитованных лабораториях пока отсутствуют разработанные методики для исследований ППЖ на безопасность.

— Предлагаем в технических условиях, которые подготавливаются каждым предприятием на производство, переработку и использование удобрений, прописывать «дозировки внесения ППЖ производить в соответствии с нормативами, рассчитанными проектными рекомендациями». Тогда будет связь между ППЖ и исследованиями их качества, — рекомендует эксперт.

Надежда на господдержку

У многих животноводов отношение к новому закону настороженное — повсеместного строительства площадок и лагун пока не наблюдается, многие мелкие сельхозпроизводители надеются на льготы, послабления и отсрочку. Только единицы приступили к строительству специализированных площадок.

Так, Андрей Андрианов оценил объем инвестиций Кудряшовского свинокомплекса «Сибагро» в 2023 году в мероприятия по переработке и внесению ППЖ в 160 млн рублей. В них в том числе входит модернизация 8 существующих и строительство 2 новых лагун, строительство новой площадки временного накопления твердой фракции.

Директор ЗАО «Скала» (Колыванский район) Александр Апатьев поделился собственным опытом строительства лагун. По его словам, одно навозохранилище объемом 10 тысяч кубических метров обошлось хозяйству в 6,7 млн рублей.

Денис Гамза отметил, что региональное правительство намерено поддерживать тех сельхозпроизводителей, которые соблюдают требования нового закона.

— Мы обратились в профильный комитет Заксобрания о рассмотрении возможности в следующем году предусмотреть дополнительные меры господдержки для сельхозтоваропроизводителей на строительство специализированных бетонных площадок, — рассказал он.

По его словам, регион планирует взять за основу опыт Красноярского края, где сельхозпредприятия могут получить гранты на строительство навозохранилищ. Однако замминистра не уточнил, кто сможет претендовать на господдержку: аграрии, которые уже сейчас выполняют требования закона, или те, кто занимает выжидательную позицию.

В свою очередь, руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и санитарному надзору по Новосибирской и Томской областям Александр Баев напомнил, что мораторий на проверки заканчивается и сельскохозяйственные предприятия уже в ближайшее время могут столкнуться с проверками и штрафами от надзорных органов. Он отметил, что при каждом внедрении какой-либо отрасли в какую-либо систему контроля начинаются одни и те же просьбы/причины об отмене или переносе сроков. В качестве примера он привел государственную информационную систему «Зерно».