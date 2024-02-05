Авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с газетой «Известия» сообщила, что отечественным авиакомпаниям будет запрещено рассаживать родителей и их детей в самолетах.

Буцкая добавила, что депутаты партии «Единая Россия» работают над соответствующими поправками в Воздушный кодекс. В настоящее время формулировки документа корректируются и уточняются.

Парламентарий пояснила, что мера необходима для повышения уровня безопасности во время перелетов, для этого дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд: ребенок может испытывать сложности во время еды без взрослых или шуметь.

При полете могут возникнуть много ситуаций, когда родители не должны отходить о своих детей, поэтому очень важно исключить случаи, при которых ребенок и взрослый сидят через проход друг от друга, отметила депутат.

На сегодняшний день перевозчикам лишь рекомендуют не разъединять семьи в самолетах. Однако единообразия в правилах на рынке пока нет.

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