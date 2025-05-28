В Новосибирске выявили фокусы с инициативами правообладателей в проектах КРТ

Системный сбой в программе комплексного развития территории выявили новосибирские депутаты. Этот вопрос обсуждался на майской сессии горсовета. В качестве примера рассматривался проект КРТ по строительству высотки по улице Титова рядом с 34-й больницей.

— По факту речь идет о точечной застройке на месте, где раньше была территория больницы. Ситуация вызывает достаточно большой резонанс, — отметил зампредседателя горсовета Антон Тыртышный.

Депутат напомнил, что по действующему соглашению инвестор мог строить на площадке двухэтажного административное здание ― сейчас на его месте появится высотка.

Депутат Александр Бурмистров также заявил, что не понимает, почему одним застройщикам муниципалитет дает возможность в разы увеличивать объемы площадей, которые он «садит на участок», а другому — нет.

— Застройщик финансирует создание сквера за 2 млн рублей и получает млрд рублей прибыли?! Эта сделка не выгодна для Новосибирска, и таких сделок в городе много. Есть честные открытые конкурсы, как в Советском районе, на Ипподромской, где побеждает тот, кто предложит больше, а есть фокусы с инициативами правообладателей. Сейчас получается, что мы «морозим» стройку, она начинает всех раздражать, и мы разрешаем строить 22 этажа, — констатировал Бурмистров.

Глава департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко напомнил, что этот вопрос уже неоднократно обсуждался на многих уровнях и комиссиях.

— Речь идет об объекте на крупной магистрали города, который необходимо завершить. Этот вариант был согласован, — заявил чиновник.

Он подчеркнул, что сейчас застройщик может откорректировать документацию и прийти за разрешением без вложений в сквер.

Депутат Николай Тямин заявил, что его не интересует конкретный застройщик, который будет работать на этой площадке, его волнует сама площадка.

— Это лобное место в Ленинском районе, рядом с которым проходит маршрут общественного транспорта. Она пустовала десятилетиями и уже заросла бурьяном. Если достраивать ту халабуду, которую строят 5 лет, то мы получим на Титова, где интенсивное движение общественного транспорта, пробки. Как на улице Котовского, где ранее построили супермаркет. И этот объект уже никто не снесет, — предупредил Тямин.

Александр Бурмистров считает, что ситуации при заключении договоров КРТ, когда застройщик «находит калитку, договаривается, вносит символические деньги на какой-нибудь скверик, и ему позволяют на участке строить то, что было нельзя — это системный сбой в учете интересов Новосибирска».

— Проводите открытые ценовые процедуры. Кто больше заплатит, тому и отдайте эту землю, пусть там строит в рамках КРТ. Иное неправильно с точки зрения конкуренции в отрасли и развития города, — подчеркнул Бурмистров.

Напомним, в апреле мэрия Новосибирска согласовала смену вида разрешенного использования земельного участка около 34-й больницы. На площадке уже много лет находится долгострой, где должен был разместиться супермаркет «Лента». Площадь участка составляет 4506 кв. м, незавершенного объекта — 1610 кв. м. Застройщиком является ООО «Формула недвижимости», которое арендует участок. На площадке компания планирует построить многофункциональный комплекс площадью не более 27 115 кв. м и высотой не более 30 этажей, а также разбить рядом с высоткой сквер.

Несмотря на возражения, депутаты горсовета Новосибирска большинством голосов поддержали изменения в правила землепользования и застройки города, которые принимаются параллельно с утверждением генплана и в которые включены корректировки по проекту на улице Титова. В ходе публичных слушаний от участников поступило 121 предложение, 92 из них включены в проект.

Ранее редакция сообщала, что, по информации правительства области, в 2025 году в Новосибирске запланирована подготовка к комплексному развитию 12 территорий общей площадью 151,96 га с расселением более 800 индивидуальных жилых домов и 192 ветхих и аварийных многоквартирных домов.