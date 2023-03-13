Штрафы за продажу лекарств без рецептов могут вырасти до 200 тысяч рублей

Госдума планирует принять в первом чтении законопроект, который ужесточает меры материальной ответственности за продажу лекарств без рецепта, пишут «Известия».

Партия «Единая Россия» предложила штрафовать фармацевтов и должностных лиц торговой точки на сумму от 10 до 20 тысяч рублей либо выносить в отношении указанной категории работников решение о дисквалификации от 6 до 12 месяцев. В том числе ИП будут подвергаться штрафам в размере от 50 до 100 тысяч рублей, юрлица от 150 до 200 тысяч рублей.

Авторы инициативы, включая первого вице-спикера Совфеда Андрея Яцкина и руководителя думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, уточнили, что с 2010 года в стране в 2,5 раза выросли продажи лекарств с психоактивным эффектом и добавили, что группами риска становятся дети, подростки и молодежь.

Ранее редакция сообщала, что за неправильное обращение с навозом придется заплатить немалый штраф.

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