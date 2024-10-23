Около 80 процентов застройщиков Новосибирска выставили все проекты на продажу

Застройщики Новосибирска возводят 3,6 млн квадратных метров жилья. Такие данные агрегатора «ДОМ.РФ» по итогам сентября приводит независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. По информации «ДОМ.РФ», продажи открыты на 2,6 млн квадратных метров жилья. Эти показатели в регионе находятся на уровне сентября 2023 года: 3,5 млн и 2,5 млн «квадратов» соответственно.

Однако с продажами ситуация довольно серьезно изменилась. По итогам сентября 2024 года в новостройках Новосибирска проданы 33% квартир (1,2 млн квадратных метров). Выставлены на продажу 40% объектов в новостройках (1,4 млн квадратных метров). Еще 27% квартир (997 тысяч «квадратов») на рынок пока не вышли. Средняя стоимость квадратного метра составляет 124 тысячи рублей. В целом для строительства застройщики привлекли 151 млрд рублей.

Для сравнения: на сентябрь 2023 года в регионе были проданы 33% квартир из находящихся на тот момент в стройке (1,18 млн квадратных метров). В продаже были 37% квартир (1,3 млн квадратных метров). По 29% квартир продажи не были открыты (1 млн квадратных метров). Стоимость «квадрата» в новостройках в среднем по рынку составляла 111,9 тысячи рублей. В целом в работу по возведению объектов застройщики вовлекли 132,7 млрд рублей.

— К сентябрю 2023 года на 2,8% вырос суммарный задел новосибирских девелоперов: на 2,6% объем проданной площади и на 8,8% площадь выведенных, но не проданных квартир, — констатирует Николаев.

Судя по данным, приведенным аналитиком, по объему строительства по итогам сентября 2024 года в Новосибирске лидирует ГК «Расцветай» — 655 тысяч квадратных метров, на втором месте ― «Брусника» (350 тысяч), на третьем — ГК «Первый строительный фонд» (139 тысяч). В 2023 году в лидерах также были «Расцветай» (624 тысячи) и «Брусника» (375 тысяч), на третьем — ГК «КПД Газстрой» (144 тысячи).

— По сравнению с прошлым годом на рынке уменьшилось количество резервных площадей, 80% застройщиков выставили на продажу все проекты, — комментирует аналитик.

Из топ-застройщиков по строительному заделу из общего тренда выбивается ГК «Расцветай»: по 68% квартир в новостройках застройщика продажи не открыты. Это соответствует уровню сентября 2023 года (61%).

— Если убрать из статистики топ-5 застройщиков по площади квартир с неоткрытыми продажами, таких как ГК «Расцветай» (443 тысячи квадратных метров), «ДАР» (81 тысяча), «Союз» (44 тысячи), «Астон» (41 тысяча) и «Энергомонтаж» (37 тысяч), то у оставшихся застройщиков доля проданных площадей составит 42%. Таким образом, можно сказать, в регионе нет затоваренности, — констатирует Сергей Николаев. — Причины у каждой компании свои. Например, материнская компания застройщика «ДАР» имеет годовой оборот свыше 0,5 трлн рублей и периодически строит только на свои деньги. ГК «Союз» получила большой земельный участок за достройку проблемных объектов ― отсюда и рост задела. «Астон» купил и достроил проблемные объекты «Стройтреста №43» и проект на 83 тысячи «квадратов» у компании «Капитал Инвест». «Энергомонтаж» периодически строит на свои деньги. ГК «Расцветай» выросла за 5 лет с нуля до застройщика из топ-20 по РФ, и 80% проектов, не выведенных на продажу, рассматриваются компанией как земельный банк.

Эксперт не исключает, что есть проблемы по остаткам непроданных квартир в сданных домах, но здесь, по его словам, как минимум можно быть уверенным в том, что в регионе не появятся новые обманутые дольщики.

Напомним, за 9 месяцев 2024 года в Новосибирской области сданы более 2 млн квадратных метров жилья. По данным «ЦИАН Аналитики», на первичном рынке города продаются 18,9 тысячи квартир и апартаментов. Это 2,8% от общероссийских запасов нового жилья.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики резко сократили запуск новых жилищных проектов в Новосибирской области.