«Сибантрацит» шестой год подряд подписывает соглашения с муниципалитетами Искитимского района

Сибантрацит» подписал соглашения о социально-экономическом партнерстве с семью муниципальными образованиями Искитимского района Новосибирской области. В 2022 году предприятия «Сибантрацита» – АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» – окажут финансовую помощь Гусельниковскому, Евсинскому, Усть-Чемскому, Листвянскому и Тальменскому сельсоветам, администрациям рабочего поселка Линево и Искитимского района в объеме 41,8 млн рублей.

Группой составлен план реализации совместных социально значимых мероприятий, выработанный вместе с местными жителями, депутатами, главами сельсоветов. Основными направлениями поддержки станут: образование, культура, здравоохранение, спорт, экология и поддержка социально незащищенных слоев населения.

«Подобные соглашения с муниципалитетами, на территориях которых располагается наши производственные объекты, заключается уже шестой год подряд. Эта практика позволяет обеим сторонам построить эффективную совместную работу – задачи планируется на год в рамках установленного бюджета, мы видим вклад нашей компании в их решение, а главы муниципалитетов при нашей поддержке расширяют возможности для экономического и социального развития возглавляемых ими территорий», — сообщила руководитель управления корпоративной социальной ответственности «УК «Сибантрацит» Елена Лещинская.

Традиционно компания выделит уголь муниципальным образованиям Искитимского района для устойчивого прохождения отопительного сезона. Так, на эти цели будет выделено 12,9 млн рублей. Это позволит сформировать резервный фонд в объеме 6 000 тонн антрацита для угольных котельных района.

Особое внимание Группа уделяет поддержке образования. «Сибантрацит» окажет поддержку в обеспечении поездок детей рабочего поселка Линево на международные и всероссийские конкурсы и соревнования. Для школ Искитимского района закупят спортивное оборудование, мебель, энергосберегающие светильники, посудомоечные машины, холодильники и другое. Для центра детского научно-технического творчества «Спутник» «Сибантрацит» приобретет инструменты, наборы для робототехники и авиамоделирования, а также 3D-пластик, металл и другие расходные материалы.

Помимо этого, обширную поддержку получат экологические проекты, благоустройство территорий, ремонт зданий и проекты сохранения исторической памяти.

Помимо благотворительных мероприятий в рамках подписанных соглашений, Группа «Сибантрацит» реализует долгосрочные социальные программы на территории Искитимского района. Так, компания оснащает школы района современными компьютерами по программе компьютеризации, является стратегическим партнером федеральной программы «Учитель для России» в Новосибирской области. На прошлой неделе стартовало бесплатное обучение программированию на языке Python школой Coddy для учеников одной из школ в р. в. Линево. А в мае будет запущен второй по счету ежегодный грантовый конкурс для поддержки социальных инициатив местных жителей.