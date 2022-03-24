В 2021 году россияне купили около 625 тысяч шуб

Как сообщает ГЛАС.ru со ссылкой на Центр развития перспективных технологий, суммарно в прошлом году жители России купили около 625 тысяч шуб, потратив таким образом 40,1 млрд руб. Это на 2 % больше, чем годом ранее.

Чаще остальных меховые изделия покупали жители Москвы и Подмосковья. Они закупились на 21,8 млрд рублей. Далее с семикратным отставанием по затратам идут жители Кировской области, затем Ставропольского края, Санкт-Петербурга и Челябинска.

При выборе шуб покупатели отдавали предпочтение изделиям из овчины, чуть реже приобретали норковые. Также популярностью пользовались вещи из песца и лисицы.

По данным интернет-магазина Wildberries, осенью прошлого года повышенным спросом пользовались шубы, бытовая техника и ювелирные украшения. Эксперты связывают эту тенденцию с ростом инфляции. Также аналитики отмечают, что большинство покупателей сейчас приобретает более дешевые товары нежели раньше.