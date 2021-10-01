Прокурорами Сибири выявлены факты теневой занятости

Неформальная занятость продолжает быть одной из самых актуальных проблем в отношениях между работодателем и работником.

За 8 месяцев текущего года прокурорами выявлены 408 организаций и индивидуальных предпринимателей, уклоняющихся от оформления трудовых отношений с гражданами, выполняющими трудовые функции, либо заключивших с работниками гражданско-правовые договоры с целью прикрыть фактические трудовые отношения, сообщает пресс-служба Управления генпрокуратуры РФ по СФО.

— Прокурором Чаа-Хольского района Республики Тыва в суд направлены иски об обязании председателя Совета Чаа-Хольского потребительского кооператива заключить трудовые договоры с семью работниками и внести соответствующие записи в трудовые книжки, по инициативе прокурора работодатель привлечен к административной ответственности по ч. 4 статьи 5.27 КоАП РФ в виде штрафа в связи с неоформлением трудовых отношений, говорится в сообщении. — Аналогичные исковые заявления к ООО «Инь-Ян» предъявлены в суд прокурором Чунского района Иркутской области для установления факта трудовых отношений с двумя гражданами, трудовые договоры с которыми работодатель не заключил, размер оплаты труда установил устно.

Кроме того, прокуроры Болотнинского, Колыванского и Мошковского районов Новосибирской области внесли представления четырем работодателям, заключившим с 28 гражданами, фактически исполняющими трудовые обязанности, гражданско-правовые договоры вместо трудовых. По требованию прокуроров нарушения закона устранены, руководителей привлекли к административной ответственности с назначением штрафов на общую сумму 40 тыс. руб.

В Кировском районе Томска по искам прокурора суд признал трудовыми отношения между двумя работниками и организацией, на работодателя возложена обязанность внести соответствующие записи в трудовую книжку, выплатить задолженность по зарплате, а также компенсацию морального вреда. По требованию прокурора Шегарского района Томской области руководитель организации и три индивидуальных предпринимателя надлежаще оформили трудовые отношения с 13 работниками, виновные лица привлечены к административной ответственности (общая сумма штрафов составила 30 тыс. руб., одно должностное лицо дисквалифицировано сроком на один год), к дисциплинарной ответственности привлечено четыре лица.

Фактическое устранение нарушений находится на постоянном контроле у прокуроров.