Сибирская хлебная корпорация оптимизирует структуру управления активами

Совет директоров АО «Хлебообъединение «Восход» планирует прекратить полномочия генерального директора Ольги Денисовой. Этот вопрос вынесен на внеочередное общее собрание акционеров предприятия, которое пройдет в конце августа. Судя по раскрытию информации, полномочия единоличного исполнительного органа компании планируется передать управляющей организации АО «Сибирская хлебная корпорация».

АО «Хлебообъединение «Восход» является правопреемником Хлебообъединения №3, основанного в 1929 году. Один из крупнейших производственных предприятий сибирского региона и лидер по производству ХБИ в Новосибирской области, с долей рынка около 30%, говорится в отчетности компании за 2022 год. Выручка компании за 2022 год составила 1,7 млрд рублей (+200 млн рублей к 2021 году), чистая прибыль — 13,3 млн рублей. 29,99% акций компании принадлежат Дмитрию Терешкову, 51,50% — АО «Сибирская хлебная корпорация» (СХК), 18,27% — ООО «Партнер».

Аналогичные изменения планируется внести в устав АО «Уфимское Хлебообъединение «Восход»: планируется прекратить полномочия гендиректора Вячеслава Оточина, его полномочия также будут переданы управляющей организации АО «Сибирская хлебная корпорация». Решение будет вынесено на рассмотрение внеочередного собрания акционеров предприятия в конце августа.

АО «Уфимское хлебообъединение «Восход» создано в 1994 году, работает в отрасли 80 лет, уточняется в отчетности предприятия за 2022 год. Активная клиентская база предприятия составляет более 3000 точек доставки, включая магазины всех федеральных и региональных сетей. На двух площадках производит более 100 наименований продукции. Выручка компании в 2022 году составила 1,39 млрд рублей (+260 млн), чистая прибыль — 100,3 млн рублей (+63 млн рублей) 57,88% акций предприятия принадлежит Дмитрию Терешкову, 17,7% — АО СХК, 17,9% — ООО «Партнер».

— Это поднастройка управленческой структуры. Принципиально никаких вещей нет. Предприятиями будут управлять не директоры, а непосредственно СХК через управляющую компанию, — пояснил Infopro54 гендиректор АО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрий Терешков. — Мы много лет прожили в такой структуре, потом ее поменяли, а сейчас опять возвращаемся. Нам нужна прозрачная структура управления, так что мы проводим оптимизацию управленческой структуры.

Дмитрий Терешков является единственным собственником АО СХК. Выручка компании в 2022 году составила 16,3 млн рублей (+2,5 млн рублей), чистая прибыль — 9, 5 млн (+2,6 млн рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что хлеб, крупы и макаронные изделия занимают в минимальном продуктовом наборе новосибирца 29,2%.