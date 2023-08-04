В Новосибирске врачи установили протезы безлапому коту

Волонтеры города Сухой Лог на Урале сумели вызволить погибавшего кота изо льда, в который он просто вмерз и таким образом отморозил все четыре лапки. Впоследствии их пришлось ампутировать.

Волонтеры отвезли калеку в Новосибирск, где делают протезы для животных, чтобы провести необходимую операцию. При этом деньги собирали всем миром, ведь обошлась процедура совсем не дешево — 400 тысяч рублей.

На сегодняшний день передние «лапки» у кота уже есть, а осенью врачи поставят оставшиеся две, пишет КП-Новосибирск. Бальдр уже вернулся домой и постепенно делает первые шаги на передних протезах.

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