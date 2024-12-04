Сибирские эксперты ― об особенностях организации IPO для растущих компаний

В ходе сделки один из крупнейших производителей упаковки для молока привлек 802 млн рублей, общая капитализация компании составила 8,8 млрд рублей. В «Юнисервис Капитал» высоко оценивают потенциал компаний из Сибири по выходу на рынок акций, но отмечают, что путь эмитентов на биржу сегодня имеет свои особенности и вызовы.

Подготовка бизнеса к акционированию и юридическое сопровождение сделки

Путь на рынок долевого капитала каждой компании индивидуален, но во всех случаях решение о выходе на IPO требует определенной зрелости бизнеса и опыта команды.

Как правило, на первом этапе разрабатывается и утверждается наиболее оптимальная структура сделки, которая будет отвечать целям собственников бизнеса и соответствовать не только конъюнктуре рынка, но и стратегическим планам компании, потенциалу ее дальнейшего масштабирования.

Далее формируется план действий, запускаются все необходимые юридические процедуры и подготовка к Deal Review на Московской бирже. Регистрируется проспект ценных бумаг, изменения формы юридического лица на ПАО и т.д. Отдельный блок работ посвящен подготовке МСФО отчетности.

Помимо того, что каждая из этих процедур требует привлечения уникальной экспертизы, пожалуй, ключевой вызов ― скоординировать усилия всех блоков и направлений и обеспечить их соответствие требованиям регуляторов. Эту роль на себя берет организатор сделки.

Работа над корпоративным управлением и прозрачностью бизнеса

Сегодня Банк России и Мосбиржа предъявляют высокие требования к корпоративному управлению эмитентов IPO. Например, для попадания акций компании во 2 уровень листинга ее совет директоров должен включать не менее двух независимых членов. Есть требования и по работе других органов управления и контроля.

Помимо этого, эмитенту предстоит разработать ряд документов и регламентов по корпоративному управлению. Столь тщательный подход к организации корпоративного управления призван не только подготовить бизнес к публичному статусу, но и обеспечить защиту интересов миноритарных акционеров.

В ходе подготовки к IPO «Ламбумиз», при поддержке консультантов «Юнисервис Капитал», последовательно повышал прозрачность процессов и внедрил новую модель корпоративного управления, чтобы соответствовать лучшим практикам инвестиционного сообщества. В дальнейшем это позволит компании подготовиться к переходу бумаг в более высокий уровень котировального списка.

Формирование спроса и общение с инвесторами

В формировании спроса на размещение акций нового эмитента важно не только привлечь интерес потенциальных акционеров к IPO, построить эффективную и прозрачную коммуникацию, но и обеспечить баланс спроса между институциональными и розничными инвесторами. Впоследствии этот фактор может стать решающим в динамике котировок.

В случае со сделкой «Ламбумиз» на этапе раннего премаркетинга был сформирован спрос от институциональных и крупных частных инвесторов на уровне 75% от ожидаемого объема привлечения. А по итогам закрытия книги на IPO спрос превысил минимальный объем предложения.

Компаниям, которые собираются провести IPO, стоит учитывать, что статус публичной компании предъявляет и более высокие требования в части информационной открытости и готовности к коммуникациям с инвестиционным сообществом. Поэтому и в ходе подготовки к сделке, и в особенности после нее команде важно выделять ресурсы на развитие IR-направления.