Дело о нападении мигрантов на жителя Новосибирска взял на контроль Бастрыкин

После публикации в соцсетях и СМИ истории об избиении многодетного отца группой мигрантов в Новосибирске глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Накануне в Сети появилась информация о том, что на улице Есенина в Октябрьском районе местный житель по пути в магазин встретил четырёх иностранных граждан, которые преградили ему путь, а затем напали и избили. В комментариях под постом об инциденте новосибирцы заявили, что данных хулиганов здесь знают не понаслышке. Якобы агрессоры собираются толпой и творят беспредел.

По факту произошедшего новосибирскими следователями СК проводится процессуальная проверка в рамках статьи «Хулиганство».

— Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства возбудить уголовное дело по факту нападения мигрантов на жителя Новосибирска, а после — доложить об «установленных обстоятельствах», — говорится на сайте ведомства.

Отметим, что нападение приезжих на местных жителей часто попадает в полицейские сводки. В октябре 2024 года в Горском микрорайоне под горячую руку мигрантов-дорожных рабочих попали двое новосибирцев.

— Толпа иностранных дорожных рабочих ломами и лопатами били двух русских посередь бела дня. Угрожали убить. С полицией огрызались, оскорбляли при полиции русских людей, опять же прямо при полиции обещали расправиться, — сообщили свидетели конфликта в Телеграм-канале Горского жилмассива.

Один из местных жителей получил серьёзные травмы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Инцидент взял на личный контроль глава СК России Бастрыкин.

Ранее редакция сообщала о том, что руководитель Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с противоправными действиями группы подростков-мигрантов, нарушающих общественный порядок. Проверку проводят после серии взрывов, прогремевших во дворах жилых комплексов Новосибирска, которые напугали местных жителей.