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Сибирские компании присматриваются к параллельному импорту

  • 06/05/2022, 15:00
Автор:
новости Новосибирска
Эксперты говорят о росте количества запросов на консультации и не исключают, что в итоге выбор у покупателей будет больше, а цена на брендовые товары ниже.

— Сейчас на рынке складывается очень интересная ситуация. Раньше ввоз на территорию России оригинальной брендированной продукции был разрешен только с согласия правообладателя товарного знака или уполномоченного им лица, который работал на территории страны на основании лицензии производителя. Правообладатель формировал маркетинговую и ценовую политику для своих официальных дилеров, а все, что предприниматели пытались ввезти на территорию РФ без разрешения правообладателя, задерживалось на таможне. В итоге получалось, что в России оригинальная футболка от Calvin Klein стоила намного дороже, чем в США, — поясняет директор ООО «Патентно-правовой центр Сибирь Патент», патентный поверенный №1607, член регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», член комитета по партнерским системам Александра Болотова.

Попытки ввезти брендированный товар карались очень жестко. Эксперт напоминает, что согласно российскому закону за параллельный импорт (импорт оригинального товара, но без специального разрешения правообладателя) компания-импортер должна выплатить компенсацию правообладателю в размере до 5 млн рублей, а товары должны быть уничтожены.

Сейчас правительство РФ разрешило ввоз в страну параллельного импорта. 19 апреля Минпромторг РФ опубликовал список товаров, на которые действует это разрешение (Приказ №1532. — Ред.). В него вошли более 50 групп товаров и около 200 брендов, покинувших Россию на фоне западных санкций.

— Сейчас в Минпромторге РФ считают, что любая первая продажа таких товаров в любой стране мира должна давать возможность легально продавать их в России. Такой принцип действует в некоторых странах, в том числе в Японии. С помощью этой меры власти хотят поддержать российских производителей и обеспечить стабильное развитие экономики страны, — говорит собеседница редакции. — Мы видим интерес от компаний, которые хотели бы завозить в страну оригинальную технику Apple, Samsung, Nokia, Sony, Siemens и т. д., и сейчас оказались сняты юридические препятствия для реализации таких планов.

По словам Александры Болотовой, сибирские компании изучают возможность для прямых закупок продукции на заводах производителей, а также через посредников из других стран, не попавших под санкции, выстраивают логистику поставок.

— Производитель работает с большим количеством покупателей, и отследить, куда конкретно уходит проданный им товар, технологически достаточно сложно, поэтому не думаю, что здесь возникнут какие-то проблемы, — рассуждает собеседница редакции. — Более того, я считаю, что в краткосрочной перспективе для розничного российского покупателя такой расклад будет более выгоден. Чем больше будет ввозиться в страну оригинальных товаров в рамках параллельного импорта, тем выше будет конкуренция и доступнее цены.

Однако эксперт предупреждает предпринимателей: необходимо внимательно изучать список разрешенных для параллельного импорта товаров, чтобы не лишиться их на таможне.

— На мой взгляд, кто сегодня придумает оптимальную цепочку поставок параллельного импорта, тот и выиграет, — прогнозирует Александра Болотова.

Участник новосибирского рынка, торгующий брендированной продукцией от зарубежного производителя, на условиях анонимности рассказал, что пока официальные поставки его товара в Россию продолжаются, у него нет потребности в параллельном импорте. При этом собеседник редакции подтвердил, что при параллельном импорте товар с большой долей вероятности будет продаваться в России дешевле, чем сейчас, так как не будет накруток на маркетинг и т. д. Еще больше снизить цены, по его словам, позволил бы пересмотр НДС, но это маловероятно.

При этом Александра Болотова предупреждает, что ввоз контрафактной продукции, которая мимикрирует под брендовые вещи, но хуже качеством и дешевле, по-прежнему запрещен, и этот товар таможенники будут останавливать на границе и изымать. На законных основаниях. То есть разрешение параллельного импорта не означает рост объемов контрафактной продукции. Рассмотрение в судах новых дел, связанных с контрафактом, продолжается.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты предлагают снизить НДС для стабилизации ситуации в экономике. 

Фото pixabay — DariuszSankowski

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Рубрики : Бизнес ВЭД

Регионы: Новосибирск

Теги : Параллельный импорт бренд бизнес


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