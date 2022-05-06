Спортивный кластер около ледовой арены пополнится еще одним объектом

На портале госзакупок появился лот регионального Минстроя по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса со спортзалами на ул. Немировича-Данченко в районе колледжа олимпийского резерва. Начальная цена, заявленная министерством, составляет более 34 млн руб. Как следует из проектно-сметной документации, в здании предполагается разместить несколько спортзалов. Срок подачи заявок от потенциальных подрядчиков — до середины мая. Строительство, по информации заказчика, должно занять чуть более года.

—Здание имеет форму прямоугольника со скошенным углом, с общими размерами в осях — 69 на 40,2 м, — сообщается в проектно-сметной документации. — Объект разделён на две разноэтажные части — одноэтажную и трёхэтажную.

Кроме того, в документации фигурирует ряд наименований спортивного оборудования.

Изначально данный комплекс запланирован для занятий студентов колледжа, под которые руководство образовательного учреждения в настоящее время арендует помещения. Однако в перспективе он наряду с расположенными поблизости с другими спортивными объектами, включая строящийся ледовый дворец, войдёт в спортивный кластер.

Колледж олимпийского резерва расположен по адресу Немировича-Данченко, 140. Занимается подготовкой спортивного резерва, кандидатов в сборные команды Российской Федерации и спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации в режиме круглогодичного тренировочного процесса с обеспечением питания, проживания, медицинского и психологического сопровождения; а также реализацией профессиональных программ в области физической культуры и спорта.

Что касается ледового дворца, то, по информации регионального Минстроя, на объекте продолжается обустройство ледового поля, строители ведут утепление и монтаж системы хладоснабжения. На объекте полностью завершена заливка полов, продолжается монтаж перегородок, систем отопления, дымоудаления, вентиляции, слаботочные системы, в полном разгаре отделочные работы. На финишной прямой — остекление отдельно стоящих зданий входных групп, монтаж кабин лифтов, завезена и установлена основная часть оборудования.

Ранее редакция сообщала, что в районе ЛДС развивается сноубор-парк «Горский».