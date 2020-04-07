Банк «Левобережный» в списке самых эффективных банков страны

Банк «Левобережный» занял 19 место соответствующего рейтинга с показателем 3,4 отношения прибыли к среднему объёму активов по итогам 2019 года.

По информации источника, в исследовании учитывались только результаты банков, вошедших в ТОП-100 по объему активов на 1 января 2020 года. Расчеты производились на основании данных рейтинга «Интерфакс-ЦЭА».

Банк «Левобережный» — один из крупнейших региональных банков страны, основанный в Новосибирске в 1991 году. Банк ежегодно укрепляет и улучшает свои позиции в российских и международных рейтингах, по многим показателям входит в ТОП-100 банков России и занимает 42 строчку в списке самых надежных по версии авторитетного журнала Forbes.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343 от 18 августа 2015 г.

С рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

Фото: пресс-служба банка