Таможенники пресекли незаконный вывоз 5 тысяч долларов в Новосибирске

Сотрудники таможенного поста Толмачёво не дали незаконно вывезти 5 тысяч долларов.
— 28-летний гражданин России для прохождения таможенного контроля перед вылетом в Ташкент выбрал «зеленый коридор», чем заявил об отсутствии при себе товаров и валюты, подлежащих таможенному декларированию, — говорится в сообщении Сибирского таможенного управления.
Однако ему не удалось обмануть таможенников. Те при помощи собаки по кличке Юна обнаружили у гражданина деньги в размере 15 тысяч долларов.
Таможня напоминает, что без декларирования можно вывозить сумму в 10 тысяч долларов. Поэтому оставшиеся 5 тысяч вылетающий хотел провезти незаконно.
Как пояснил авиапассажир, подобную сумму он вывозил впервые, правил перемещения наличной валюты не знал.
В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении. Незаконно перемещаемые деньги изъяли, решение по ним будет выносить суд.
С начала 2024 года таможенники пресекли 5 случаев незаконного вывоза денег из аэропорта Толмачёво.
Ранее редакция сообщала о том, что таможенники возбудили три уголовных дела на фирму-экспортер в Новосибирске.
Фото: Freepik — jcomp
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