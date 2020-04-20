Ученые прогнозируют ухудшение ситуации с COVID-19 в ряде регионов с наступлением лета

Есть вероятность, что летний период не принесет долгожданного облегчения и не остановит стремительное наступление COVID-19 в России и в мире. Об этом заявили ученые в рамках очередного заседания межведомственной рабочей группы по коронавирусной инфекции при Сибирском отделении РАН, сообщили в пресс-службе ИВТ СО РАН.

Отмечается, что сложность и точность моделей распространения заболевания растет, учитываются такие параметры, как количество привитых от туберкулеза, климатические особенности разных регионов и многое другое. Так, компьютерная модель ИВМиМГ СО РАН учитывает пассажиропотоки между городами РФ, а также введенные федеральными и региональными властями ограничительные меры. Модель может быть перенастроена под разные субъекты. Параллельно в Санкт-Петербурге ученые также разработали математическую модель и считают разные варианты сценариев развития коронавирусной инфекции с учетом особенностей своего региона. Об этом сообщил проректор по перспективным проектам, руководитель Центра национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» Санкт-Петербургского политехнического университета Алексей Боровков. Модели строятся на основании уже известных и в той или иной степени подтвержденных закономерностей, однако в развитие реальной ситуации постоянно вмешиваются ранее неучтенные факторы. Об этом в своем комментарии к докладам, касающимся создания единой платформы для многофакторного анализа сценариев и прогнозов по развитию ситуации вокруг коронавирусной инфекции, сообщил первый заместитель директора ИВТ СО РАН Андрей Юрченко.

— Мы обладаем опытом математического и сценарного моделирования, которое включает и множество ранее созданных моделей такого типа, и поиск новых рисков с оценкой степени и глубины их влияния на ситуацию. В Институте вычислительных технологий СО РАН уже работает единая платформа для построения таких прогнозов. На наш взгляд, ближайшей очень серьезной угрозой станет наложение экологических проблем отдельных регионов и последствий, начавших свое распространение лесных пожаров на ситуацию с пандемией. Известно, что смог (в том числе дым от лесных пожаров), качество воздуха напрямую влияют на органы дыхания, усугубляя любую легочную патологию. Кроме того, смог снижает инсоляцию и проникновение ультрафиолета, естественных факторов, снижающих виральность COVID-19. Наконец, само по себе наличие в воздухе большого количества частиц пыли является усугубляющим фактором – пыль является естественным переносчиком вируса на далекие расстояния. Учитывая то, что такие частицы сохраняют свою вирусную активность до 5-и суток, это повышает миграционные возможности вируса, отрывая их от миграции носителей. Предположу, что это далеко не все, что нам предстоит учесть, — отметил Андрей Юрченко.

Для оперативного принятия локализованных управленческих решений, адекватных местным условиям и задачам, необходимо взаимодействие штабов, экспертных групп и аналитических центров. Важно использование инструментов поддержки принятия решений, работающих с реальными данными и имеющих возможность моделировать последствия решений. По словам заместителя главного ученого секретаря Сибирского отделения РАН, Юрия Аникина, необходимо создать комплексную модель различных процессов при пандемии: биологических, экономических и социальных. Это позволит при принятии решений оценивать различные факторы: структуру региональной экономики, производственные цепочки, логистику, зависимость от импорта и экспорта, логистику фармпрепаратов и медизделий.

— Любые принимаемые меры имеют свои косвенные и пока неочевидные результаты. Так, например, массовое применение различных антисептиков ускоряет появление резистентных бактериальных инфекций. А жесткие карантинные меры повышают риск того, что следующий новый штамм вируса появится до момента получения массового иммунитета к текущему штамму и станет возможным двойное заражение. Введение жестких ограничений в каком-нибудь городе может осложнить работу предприятия, критически участвующего в производственных цепочках других регионов. Значимый ущерб сейчас могут нанести недифференцированные решения, — пояснил ученый.

На основе моделирования можно принимать локализованные решения о степени изоляции, мерах поддержки, экономических ограничениях, потребностях в различных сферах. За каждой такой моделью, кроме математиков, должны стоять опытные специалисты-практики в конкретной отрасли. Такую междисциплинарность возможно реализовать в рамках межведомственного взаимодействия, инициированного СО РАН, и с привлечением нескольких институтов новосибирского научного центра.

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